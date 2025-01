Experte sicher: Dann soll Prinzessin Victoria Königin werden

Es könnte der 23. Februar 2030 sein: Der schwedische Royal-Experte Johan T. Lindwall sorgt mit spannenden Spekulationen für Aufsehen. Wie Gala berichtet, könnte König Carl Gustaf (78) laut des Buches des Royal-Kenners an diesem Datum abdanken und den Thron an seine Tochter Prinzessin Victoria (47) übergeben. Victoria, die derzeit Kronprinzessin von Schweden ist, würde zur neuen Königin ernannt, während ihre Tochter Estelle (12) dann Kronprinzessin werden könnte. Der 23. Februar wäre kein zufälliges Datum – an diesem Tag feiert Estelle ihren 18. Geburtstag, ein bedeutender Meilenstein im Leben der Thronfolgerin.

Offiziell hat Carl Gustaf jedoch wiederholt betont, seinem Land weiterhin dienen zu wollen. Anlässlich seines 50. Thronjubiläums im Sommer 2023 erklärte der mittlerweile 79-Jährige, dass er keine Pläne habe, in absehbarer Zeit abzudanken. Trotzdem haben laut Royal-Insider Johan viele Hofangestellte das Gefühl, dass der Monarch insgeheim längst einen Plan für seinen Rücktritt geschmiedet hat. Der Experte vermutet stark, dass dieser Moment strategisch mit Estelles Volljährigkeit und Victorias anschließendem 53. Geburtstag im Sommer 2030 zusammenfallen könnte. Für Victoria wäre dies der logische nächste Schritt, nachdem sie bereits seit Jahrzehnten als Kronprinzessin die Pflichten einer zukünftigen Königin trainiert.

Victoria hat in ihrer Rolle als Kronprinzessin stets Verantwortung übernommen und das Vertrauen ihrer Landsleute gewonnen. Bereits in jungen Jahren sprach sie offen über persönliche Herausforderungen wie ihre Dyslexie und Magersucht, was sie bei vielen Menschen beliebt und nahbar gemacht hat. Ihre Ehe mit Prinz Daniel, den sie 2010 geheiratet hat, gilt zudem als modern und bodenständig. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Estelle und Oscar, und wird oft dafür gelobt, eine Balance zwischen Tradition und modernem Familienleben zu finden. Für Victoria wäre der Moment der Krönung ein Höhepunkt in einer lange vorbereiteten royalen Karriere – und ein historischer Schritt in der schwedischen Monarchie.

Getty Images König Carl Gustaf von Schweden, 2024

Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024

