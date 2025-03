Prinzessin Victoria bittet um mehr Steuergeld für Geburtstag

Der schwedische Königshof hat sich mit einem besonderen Anliegen an die Regierung gewandt: Prinzessin Victoria von Schweden (47) benötige dringend finanzielle Unterstützung für die Feierlichkeiten zu ihrem 50. Geburtstag, die im Juli 2027 stattfinden sollen. Traditionell wird der Ehrentag der Kronprinzessin in Form der Victoria-Tage auf der Insel Öland groß gefeiert. Besonders zur Schnapszahl soll dabei ein musikalischer Galaabend in den Ruinen von Schloss Borgholm, inklusive Fernsehübertragung, natürlich nicht fehlen. Laut der schwedischen Zeitung Expressen habe der Königshof nun entsprechende Unterlagen bei der Regierung eingereicht, um zu belegen, dass man mehr Steuergelder für das große Jubiläum benötige.

Das Problem ist für die Schweden nicht komplett neu: Bereits im vergangenen Jahr hätten die zugewiesenen Gelder aus den Steuerhaushalten nicht ausgereicht, um König Carl Gustaf (78) und seiner Familie alle repräsentativen Verpflichtungen zu ermöglichen. Der Hof nennt dafür laut der schwedischen Zeitung mehrere Gründe, darunter die finanziellen Verluste durch die Corona-Pandemie und die steigenden Besucherzahlen in den von der Königsfamilie unterhaltenen Schlossparks. Diese anhaltende Belastung der öffentlichen Anlagen durch wachsende Menschenmengen würde die Kosten kontinuierlich steigen lassen.

Victoria ist Thronfolgerin des schwedischen Königshauses und gilt als eine der beliebtesten Royals Europas. Sie setzt sich stark für Umwelt- und Bildungsinitiativen ein und engagiert sich in sozialen Projekten, insbesondere für Kinder und die psychische Gesundheit. Die Nähe zu ihrem Volk scheint ihr stets wichtig, was sie besonders an ihrem Geburtstag immer wieder zeigt, wenn sie Glückwünsche und Geschenke entgegennimmt. Allerdings musste die 47-Jährige auch bereits beängstigende Erfahrungen mit Volksnähe machen, etwa als ihr im Dezember ein bewaffneter Mann vor ihrem Schloss auflauerte. Dieser wurde inzwischen zu sechs Monaten Haft verurteilt.

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden, 2023

Getty Images Prinzessin Victoria mit ihren Kindern Estelle und Oscar

