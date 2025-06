Vor 15 Jahren: Prinz Daniel rührte mit seiner Hochzeitsrede

Prinzessin Victoria (47) und ihr Mann Prinz Daniel (51) feiern heute ihren 15. Hochzeitstag. Das schwedische Prinzenpaar gilt auch nach all den Jahren als absolutes Traumpaar. An ihrem großen Tag am 19. Juni 2010 deutete sich dies bereits an – damals berührte vor allem der ehemalige Fitnesstrainer mit seiner emotionalen Hochzeitsrede. "Ich werde alles tun, damit du so glücklich bleibst, wie du es heute bist", versprach er seiner Angetrauten damals, wie auf YouTube in einem Video zu sehen ist. Auch das schwedische Volk bezog er ein und sicherte zu, die Kronprinzessin in ihrer verantwortungsvollen Rolle nach besten Kräften zu unterstützen.

Zudem erinnerte Daniel am Tag ihrer Vermählung an eine Geste von Victoria, die ihre tiefe Zuneigung zu ihm zeigte. Als sie vor Jahren wegen einer offiziellen Reise einen Monat voneinander getrennt waren, bereitete die Kronprinzessin etwas Besonderes für ihn vor. "Am Morgen, nachdem sie gegangen war, fand ich eine Schachtel, und darin befanden sich 30 wunderschöne Briefe, alle an mich adressiert. Einer für jeden Tag, an dem sie weg sein würde. Diese romantische Geste ist so typisch für dich, Victoria. Sie sagt alles über die liebevolle Person aus, die du bist", verriet Daniel in seiner Rede.

Im Jahr 2002 machten Victoria und Daniel ihre Liebe öffentlich – doch nicht jeder war auf Anhieb begeistert von ihrer Beziehung. So waren das schwedische Volk und auch König Carl Gustaf (79) gegen die Verbindung. So empfand der Royal Daniel nicht als standesgemäß – doch gegen die Liebe der beiden kam er letztlich nicht an. Doch auch auf anderer Ebene stand ihre Ehe auf der Kippe: Daniel kämpfte kurz nach ihrer Verlobung aufgrund seiner angeborenen Nierenkrankheit mit seiner Gesundheit. Auch in den vergangenen Jahren musste er deshalb immer wieder Termine absagen. "Natürlich leben sie permanent in Sorge, aber es gehört ein Stück weit auch zum Alltag dazu", erklärte die Royal-Expertin Julia Melchior Bunte im vergangenen Jahr dazu.

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel bei ihrer Hochzeit 2010

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel im August 2024