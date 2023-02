"2023 vermehrt": YouTuber Jokah Tululu wird erstmals Papa

Jokah Tululu (33) könnte wohl kaum glücklicher sein. Bereits seit 2017 ist der YouTube-Star mit seiner Partnerin Matilda zusammen. 2019 machte er seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Etwa zwei Jahre später wurde dann geheiratet. Seine Eheschließung gab er mit einer lustigen Reihe an Fotos im Netz bekannt. Nun gehen die beiden den nächsten Schritt: Jokah verkündet stolz, dass seine Matilda zum ersten Mal schwanger ist.

Bei Instagram teilt Jokah eine Bildercollage, die einen Rückblick auf die Meilensteine seiner Beziehung mit Matilda zeigt. Auf dem Foto für das Jahr 2023 halten die beiden den positiven Schwangerschaftstest, das erste Ultraschallbild und zwei gestrickte Babyschühchen, auf denen Mum und Dad steht, in die Kamera. "2017 verliebt. 2019 verlobt. 2021 verheiratet. 2023 vermehrt", schreibt der 33-Jährige scherzhaft dazu. Genauere Details zum Geschlecht oder Geburtstermin gibt es aber noch nicht.

In den Kommentaren freuen sich nicht nur die Fans mit Jokah und seiner Matilda über den Nachwuchs. Auch die deutsche Prominenz gratuliert den beiden herzlich. "Yes", schreibt Sänger Pietro Lombardi (30) und schickt direkt ein Herz hinterher. Und auch Alles was zählt-Star Tijan Njie (31) postet eine ganze Reihe glücklicher Emojis.

Instagram / jokahtululu Jokah Tululu und seine Frau Matilda verkünden ihr Schwangerschaft

