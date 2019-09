Süße Neuigkeiten von Jokah Tululu (29)! Seit sieben Jahren gehen der YouTuber und seine Liebste Matilda nun schon durch dick und dünn. Wie viel die Beauty dem Webstar bedeutet, bekommen seine Fans regelmäßig in ihren gemeinsamen Videos zu Gesicht. Nach zahllosen Streichen, die er Matilda mittlerweile schon gespielt hat, zeigte Jokah sich nun auch mal von seiner romantischen Seite: Er hat seiner Liebsten einen Heiratsantrag im Disneyland Paris gemacht!

Das verkündete er nun stolz via Instagram. "Sie hat JA gesagt!", freute er sich in seinem Beitrag und schwärmte dann: "Ich danke Gott für jede Sekunde mit dir! Du bringst mich dazu, ein besserer Mensch zu sein. [...] Ich liebe dich." Dazu veröffentlichte Jokah ein zauberhaftes Verlobungsfoto, auf dem die beiden Turteltauben sich einen liebevollen Kuss geben und Matilda ihren funkelnden Ring in die Kamera hält.

Doch Jokah wäre nicht Jokah wenn er sich bei dem Antrag nicht einen kleinen Scherz mit seiner Auserwählten erlaubt hätte! Wie aus seinem neusten YouTube-Video hervorgeht, hat der Spaßvogel Matilda zunächst unter dem Vorwand eines Beziehungstests befragt – um dann schließlich die Frage aller Fragen zu stellen, die die Brünette kreischend und freudestrahlend bejahte.

Instagram / jokahtululu Jokah und Matilda, Juni 2019

Anzeige

WENN Jokah Tululu bei der "Bruder vor Luder"-Premiere 2015

Anzeige

Instagram / jokahtululu Jokah Tululu und seine Verlobte Matilda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de