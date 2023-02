Filmproduzent Walter Mirisch stirbt im Alter von 101 Jahren

Die Filmwelt trauert. Walter Mirisch begann bereits im jungen Alter, Filme zu produzieren. Vor seinem 30. Lebensjahr brachte er den Streifen "Fall Guy" heraus. Doch der Durchbruch gelang ihm mit dem Film "Die glorreichen Sieben". Gemeinsam mit seinen Brüdern gründete er eine der erfolgreichsten Produktionsfirmen namens Mirisch Corporation, welche auch an den Kino-Hits "West Side Story" und "The Sound of Music" beteiligt waren. Nun ist Walter gestorben.

Wie unter anderem The Wrap berichtet, gaben seine Kollegen Bill Kramer und Janet Yang dies in einem offiziellen Statement bekannt. "Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ist tief betroffen über Walters Tod", heißt es. Walter ist im Alter von 101 Jahren am 24. Februar verstorben. Er sei ein sehr geschätzter Teil der Academy gewesen.

"Er hatte einen großen Einfluss auf die Filmgemeinschaft und die Academy, da er viele Jahre lang als Präsident und Gouverneur der Academy tätig war", zollt man ihm weiter Tribut. Für "In the Heat of the Night" konnte Walter im Jahr 1967 einen Oscar in der Kategorie "Best Picture" absahnen.

Walter Mirisch, Filmproduzent

Walter Mirisch, Februar 2007

Walter Mirisch, Filmproduzent

