Erste Rosennacht: Diese Girls schickt Bachelor-David heim!

Diese Ladys müssen schon wieder ihre Koffer packen! In diesem Jahr verteilt David Jackson als der neue Bachelor die Rosen an die Kandidatinnen. Der Halb-Amerikaner ist bereits im Netz eine kleine Bekanntheit – und heizt seiner Community mit süßen Schnappschüssen aus dem Gym regelmäßig ein. Heute stand bereits die erste Nacht der Rosen an – und für diese Damen ist das Abenteuer Bachelor bereits vorbei!

Die erste Nacht der Nächte stand bereits auf dem Programm – nachdem David die letzte Rose an Saskia vergeben hatte, war klar: Drei Mädels gehen leer aus. Neben Mariam und Dahwi bekam auch Nevin keine Rose. "Der Vibe war nicht ganz da zwischen uns. Ich habe es auch gespürt, ehrlicherweise", musste Mariam rückblickend feststellen. Auch die anderen beiden zeigten sich über ihren frühen Exit ein bisschen enttäuscht.

Saskia hatte die letzte Rose von David bekommen. Sie verriet überzeugt, wie man einen bleibenden Eindruck bei dem Content Creator hinlässt. "Jedes Gespräch zählt, jede Sekunde. Hast du das nicht auf die Kette gekriegt, mit dem zu reden, bist du raus", erklärte sie.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL Mariam, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL Dahwi, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Nevin

RTL / Frank Fastner Saskia, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de