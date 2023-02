Auf welchen Typ Frau steht der Bachelor David Jackson so?

David Jackson macht sich als Bachelor auf die Suche nach der Frau fürs Leben – aber was muss sie eigentlich mitbringen? Ab dem 1. März läuft die beliebte Kuppelshow wieder im TV. Dieses Mal dürfen die Ladys um das 1,86-Meter-Model buhlen. Welche der 22 Kandidatinnen wird wohl die besten Chancen bei ihm haben? Im Promiflash-Interview verrät David jetzt, auf welchen Typ Frau er steht.

Hat der Stuttgarter ein Beuteschema? "Optisch nicht. Charakterlich definitiv", stellt David im Promiflash-Interview klar. Weiter führt der Content Creator aus: "Selbstreflektiert, emphatisch, abenteuerlustig und auch begeisterungsfähig – das sind alles Eigenschaften, die ich an einer Frau zu schätzen weiß." Mal sehen, ob eine oder vielleicht sogar mehrere Rosen-Ladys diese Eigenschaften besitzen!

Was einige Teilnehmerinnen auf jeden Fall mitbringen werden, ist eine große Reichweite im Netz! Stört es David, dass seine Mädels mitunter schon bekannt sind? Immerhin kann man bei "Der Bachelor" gut Follower abgreifen... "Bekannt oder unbekannt ist egal. Wenn es passt, dann passt es", betont er im Promiflash-Interview. "Am Ende des Tages liegt es an mir, zu erkennen, wer sich wirklich für mich interessiert und bleibt, um mit mir eine echte Bindung aufzubauen."

Anzeige

Instagram / dee_jaxon David Jackson in Mailand im Mai 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Der neue Bachelor David Jackson

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Bachelor David Jackson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de