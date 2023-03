Nach zwei Fingerbrüchen: Travis Barkers Hand wird operiert

Jetzt bekommt Travis Barker (47) endlich wieder eine gesunde Hand. Eigentlich wollte der amerikanische Drummer mit seiner Band Blink-182 nach über zehn Jahren im März wieder eine Welttournee starten – diese sollte sich über Lateinamerika, Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland erstrecken. Doch der Ehemann von Kourtney Kardashian (43) brach sich im Februar seinen Finger – gleich zweimal innerhalb von zwei Wochen. Kann die Tour doch wie geplant stattfinden? Travis lässt seinen Finger jetzt zumindest operieren.

Auf seinem Instagram-Kanal postete der 47-Jährige am Montag einen Beitrag, indem er Bilder von seinem gebrochenen Finger zeigt. Zusätzlich dazu fügte er einen Clip an, wie sich jemand seinen verformten Finger anschaut. Selber kommentierte er die Reihe mit den Worten: "Morgen werde ich operiert." Am Dienstag postete er dann bereits Schnappschüsse, die ihn im Krankenhaus zeigen. In dem Video trägt er einen Mundschutz und einen blauen Hygieneschutz für seine Haare. Ob zwei Wochen ausreichen, um für die Band-Tour wieder fit zu sein?

Die Fans sind sich da anscheinend nicht so sicher. "Okay, aber was ist mit Brasilien?", schrieb ein ungeduldiger Fan. Ein anderer kommentierte: "Wenn du dir deinen Finger abreißt, erholst du dich schneller Bruder. Vertrau mir."

Getty Images Travis Barker im Oktober 2019

Getty Images Travis Barker im September 2021

Getty Images Travis Barker bei den 64. Grammy Awards in Las Vegas, April 2022.

