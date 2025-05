Kourtney und Travis Barker feiern dritten Hochzeitstag

Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49) haben auf Instagram ihren dritten Hochzeitstag gefeiert und dabei intime Einblicke in ihre Traumhochzeit in Italien gegeben. Die beiden hatten sich am 15. Mai 2022 in einer standesamtlichen Zeremonie in Santa Barbara das Jawort gegeben, bevor sie eine Woche später an der italienischen Riviera eine opulente Feier ausrichteten. Gäste wurden auf luxuriösen Jachten und in Villen von Dolce & Gabbana untergebracht. Kourtney postete 19 Fotos ihrer Hochzeit, darunter romantische Schnappschüsse mit Travis und detaillierte Bilder ihres aufwendig gestalteten Schleiers. "Verdammt, ich liebe diesen Mann", kommentierte sie die hinter den Kulissen entstandenen Aufnahmen.

Auch Travis teilte seine Erinnerungen an den besonderen Tag auf seinem Social-Media-Profil. "Seit drei Jahren verheiratet. Ich werde dich immer lieben. Auf immer", schrieb der Musiker unter die Fotosammlung. Er wählte unter anderem ein Bild, das ihn und Kourtney beim Empfang zeigt, wo er sie in ihrem schwarzen Mini-Abendkleid im Arm trägt. Dazu kombinierte sie Spitzenhandschuhe und schwarze Pumps. Ein weiteres Bild aus Travis' Sammlung zeigte die beiden in weißen Lederjacken mit den Schriftzügen "Mr. Barker" und "Mrs. Barker" auf dem Rücken.

Die Entscheidung für zwei Hochzeitszeremonien kam nicht von ungefähr. In der Hochzeitssonderfolge "Till Death Do Us Part Kourtney & Travis", die 2023 auf Hulu ausgestrahlt wurde, erklärte Kourtney den Grund. Sie und Travis wollten auf diese Weise sicherstellen, dass auch ihre Großmutter MJ und Travis' Vater Randy, die nicht nach Italien reisen konnten, an ihrem besonderen Moment teilhaben konnten. Die beiden Stars, die sich 2020 das erste Mal öffentlich als Paar zeigten, sind bekannt für ihre großen öffentlichen Liebesgesten und teilen regelmäßig Einblicke in ihre Beziehung und ihr Familienleben mit ihren Fans. Im November 2023 begrüßten sie ihren ersten gemeinsamen Sohn, Rocky, auf der Welt. Und wenn es nach dem Paar geht, sei die Familienplanung damit noch nicht abgeschlossen.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung, 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky, März 2025

