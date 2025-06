Travis Barker sorgt für Frieden bei Kourtney und Alabama

Travis Barker (49) hat erfolgreich Frieden zwischen seiner Ehefrau Kourtney Kardashian (46) und seiner Tochter Alabama Barker (19) gestiftet. Nachdem es zuletzt Spannungen in der Patchwork-Familie gegeben hatte, scheint sich das Verhältnis zwischen der Reality-TV-Ikone und ihrer 19-jährigen Stieftochter deutlich verbessert zu haben. Ein Insider verriet gegenüber InTouch, dass Travis ein Gespräch zwischen den beiden arrangierte und seine Tochter ermutigte, Kourtney eine faire Chance zu geben. "Kourtney und Alabama haben wirklich eine Kehrtwende gemacht. Die Dinge laufen jetzt viel besser zwischen ihnen", erklärte die Quelle. Die beiden hätten beschlossen, einen Neuanfang zu wagen – und kürzlich sogar gemeinsam einen Ausflug ins Nagelstudio unternommen.

Die Spannungen zwischen Kourtney und Alabama wurden zuletzt durch einen Streit zwischen Alabama und der Rapperin Danielle Bregoli (22), besser bekannt als Bhad Bhabie, zusätzlich verschärft. Danielle warf Alabama unter anderem vor, sich in ihre Beziehung einzumischen. Die Auseinandersetzungen eskalierten in einem musikalischen Schlagabtausch, der auch Kourtney und ihre Söhne Reign und Rocky in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Besonders Kourtney zeigte sich besorgt, als die negative Aufmerksamkeit selbst den jüngsten Sohn der Familie erreichte. Laut Insidern belastete die Situation die gesamte Familie stark – doch Travis bemühte sich intensiv, die Spannungen zu entschärfen und den Familienzusammenhalt zu stärken.

Die Herausforderung, eine Patchwork-Familie zu vereinen, stellte für Kourtney und Travis von Anfang an ein zentrales Thema dar. Das Ehepaar musste nicht nur unterschiedliche Lebensstile und Persönlichkeiten in Einklang bringen, sondern auch den Balanceakt meistern, zwei Familien unter einem Dach zusammenzuführen. Kourtneys Beziehung zu Travis' Kindern entwickelte sich jedoch mit der Zeit – und besonders die Dynamik mit Alabama scheint sich nun positiv zu verändern. Laut Insidern spielte dabei die Verbindung durch den kleinen Rocky eine zentrale Rolle. Kourtney selbst hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihr ein harmonisches Familienleben ist – auch wenn der Weg dorthin mitunter herausfordernd sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Alabama, Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrer Familie, Dezember 2024

Anzeige Anzeige