Für Kourtney Kardashian war Stiefmama-Rolle anfangs schwer

Kourtney Kardashian (46) sprach in Khloé Kardashians (40) Podcast "Khloé in Wonder Land" über ihre Rolle als Stiefmutter und die Herausforderungen, die damit einhergingen. Die vierfache Mutter teilt mit ihrem Ehemann Travis Barker (49) nicht nur ihren Sohn Rocky, sondern ist auch Stiefmama von dessen Kindern aus seiner früheren Ehe: Landon, Alabama (19) und Atiana. Auch wenn sie und Travis vor ihrer Ehe jahrelang befreundet waren, war der Start nicht ganz leicht. Kourtney gab zu, dass das Zusammenführen ihrer beiden Familien anfangs alles andere als einfach war.

Trotz der Schwierigkeiten, die solch eine Lebensumstellung mit sich bringt, weiß Kourtney ihre Rolle heute umso mehr zu schätzen. "Ich liebe meine Rolle als Stiefmama, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es an mir liegt, zu disziplinieren", erklärte sie im Gespräch mit Khloé. Stattdessen setzt sie auf offene Kommunikation mit ihrem Mann, der sich dann um die Erziehung kümmert. Außerdem verriet Kourtney, dass sich die Familie nur langsam an das Leben als Patchwork-Familie gewöhnt habe – erleichtert durch getrennte Wohnsitze zu Beginn. Obwohl sie bereits verheiratet waren, lebten sie anfangs nicht zusammen. Erst mit der Zeit zogen sie gemeinsam unter ein Dach.

Mittlerweile scheint sich das Patchwork-Familienleben eingespielt zu haben, wie die liebevollen Beiträge ihrer Stiefkinder am vergangenen Muttertag zeigten. Besonders Alabama, die Tochter von Travis, würdigte Kourtney in einem Instagram-Post zutiefst emotional mit den Worten: "Du bist in mein Leben getreten mit Geduld, Fürsorge und einem offenen Herzen, und ich bin so dankbar für alles, was du für mich getan hast." Scheint ganz so, als hätte im Hause Kardashian-Barker inzwischen jeder seinen eigenen Umgang mit der Situation – und miteinander – gefunden.

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Alabama Luella Barker im Oktober 2024

Instagram / travisbarker Alabama, Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2023

