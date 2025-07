Süß: Kourtney Kardashian und Travis planschen mit Sohn Rocky

Kourtney Kardashian (46) und ihr Ehemann Travis Barker (49) genießen derzeit einen sommerlichen Familienurlaub in Portofino, Italien. Zusammen mit ihrem jüngsten Sohn Rocky Thirteen Barker (1) und Kourtneys Tochter Penelope Disick (13) nutzen sie die sonnigen Tage, um im Pool zu entspannen. Besonders süß: Die beiden Eltern halten den kleinen Rocky, der in blauer Badehose und orange-gelbem Sonnenhut gekleidet ist, liebevoll über das Wasser und lassen ihn vorsichtig eintauchen, wie Fotos zeigen, die unter anderem TMZ vorliegen. Dabei wechseln sie sich fürsorglich ab und genießen die Familienzeit in vollen Zügen.

Ein besonders inniger Moment zwischen Travis und Kourtney wurde ebenfalls festgehalten: Die 46-Jährige schmiegt sich an den Arm ihres Mannes und schenkt ihm einen Kuss auf die Schulter. Für ihr jüngstes Familienmitglied scheint Reisen mittlerweile fast zur Routine zu gehören. So hatte Rocky seinen ersten großen Auftritt bereits vor einem Monat, als er gemeinsam mit seiner Familie eine Zeremonie zu Ehren von Travis in dessen Heimatstadt Fontana besuchte. Bereits im vergangenen Jahr wurde er während einer Blink182-Tour durch die USA und Europa gesichtet.

Kourtney hat seit der Geburt ihres Sohnes Rocky beschlossen, ihre beruflichen Verpflichtungen stark zu reduzieren. Die Unternehmerin widmet den Großteil ihrer Zeit ihren Kindern und schätzt es, das Familienleben ohne Hektik und Termindruck zu genießen. Während der Musiker Travis oft auf Tour ist, scheint die Familie jede Gelegenheit zu nutzen, um gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen, sei es bei einem Konzertbesuch oder einem idyllischen Urlaub wie in Portofino.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky, März 2025

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder