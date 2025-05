Kourtney Kardashian arbeitet nur einen Tag in der Woche

Kourtney Kardashian (46) hat enthüllt, dass sie seit der Geburt ihres jüngsten Sohnes Rocky Barker (1) im November 2023 ihre beruflichen Aktivitäten stark eingeschränkt hat. Während eines Gesprächs mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) in deren Podcast "Khloe in Wonderland" am 21. Mai sprach Kourtney offen über ihren Alltag. "Ich hatte ein starkes Bedürfnis, nicht zu arbeiten und zu Hause bei den Kindern zu sein", erklärte der Reality-TV-Star. Mittlerweile arbeitet sie lediglich einen Tag pro Woche und selbst das beschränkt sich oft nur auf ein paar Stunden am Tag.

Die Geburt ihres vierten Kindes hat bei Kourtney offenbar dazu geführt, Prioritäten neu zu setzen. Die Familie, darunter ihr jüngster Sohn und drei weitere Kinder, bestimmt inzwischen ihren Alltag. Die Work-Life-Balance, die Kourtney geschaffen hat, ist für sie ein bewusst gewählter Lifestyle, der stark von ihrem erneuten Mutterglück geprägt ist. Zu ihrer Entscheidung, die Berufstätigkeit zu reduzieren, sagt sie: "Ich fühle mich, als hätte das erneute Muttersein meine Rolle als Mutter intensiv neu entfacht." Die wenigen Stunden, die sie beruflich aktiv ist, widmet sie überwiegend ihrem Lifestyle-Unternehmen Poosh.

Kourtney, bekannt durch die Erfolgsserie "Keeping Up with the Kardashians", gilt schon lange als Familienmensch. Die vierfache Mutter teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihren Kindern und ihrem Ehemann Travis Barker (49). Seit ihrer Hochzeit mit dem Musiker im Jahr 2022 hat sie wiederholt betont, wie wichtig ihr das Leben abseits des Rampenlichts geworden ist. Trotz ihrer beruflichen und öffentlichen Verpflichtungen scheint die Unternehmerin die Balance gefunden zu haben, ihrer Karriere gerecht zu werden, ohne die Bedürfnisse ihrer Familie zu vernachlässigen.

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

Backgrid/MEGA Kourtney Kardashian und Travis Barker im Juni 2024

