Travis Barkers Sohn Rocky (1) flasht mit Schlagzeugtalent

Rocky Thirteen Barker (1), Sohn von Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49), sorgt mit seinem musikalischen Talent für Aufsehen. In einem Schnappschuss, den Travis am 17. Juli auf seiner Instagram-Story teilte, saß der 20 Monate alte Junge hinter einem Schlagzeug und spielte begeistert auf dem Instrument. Unterstützt wurde er dabei von seinem berühmten Vater, dem Blink-182-Drummer, der hinter ihm kniete und ihn auf dem Hocker festhielt, während Rocky voller Elan auf die Trommeln einschlug.

Dass Rocky bereits in so jungen Jahren die Liebe zur Musik entdeckt, überrascht kaum: Mit Travis als Vater hat er das musikalische Erbe quasi in die Wiege gelegt bekommen. Der Post auf Social Media war zwar nur ein flüchtiger Moment, doch er reichte aus, um die Fans von Kourtney, die nur einen Tag in der Woche arbeitet, und Travis zu begeistern. Viele zeigten sich erfreut, wie herzlich der Musiker seinen Kleinen dabei unterstützt, seiner Leidenschaft nachzugehen. Details zu Rockys Schlagzeug-Sessions verriet die Familie jedoch bislang nicht.

Während Rocky selbst noch am Anfang seiner musikalischen Reise steht, hat die Familie Barker-Kardashian ihre kreative Ader längst etabliert. Kourtney, die als Reality-TV-Star bekannt wurde, hat sich mit ihrer Designer- und Unternehmerkarriere einen eigenen Namen gemacht. Travis hingegen ist seit Jahrzehnten in der Musikszene eine feste Größe. Ihre gemeinsame Liebe zur Kunst verbindet das Duo – und es scheint, als würde der kleine Rocky nun ebenfalls seinen Weg in die kreative Welt finden. Ob er tatsächlich eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, bleibt abzuwarten, doch die ersten Schritte sind vielversprechend!

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker, Blink-182-Drummer

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seinem Sohn Rocky im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022