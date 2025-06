Kourtney Kardashian wurde mit Baby Rocky im Arm ausgebuht

Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (49) sorgten bei ihrem Auftritt am vergangenen Samstagabend bei der WWE-Veranstaltung Money in the Bank für gemischte Reaktionen. Das Ehepaar besuchte das Event im Intuit Dome in Los Angeles mit seinem Sohn Rocky Thirteen Barker (1). Kourtney hielt den Kleinen liebevoll auf dem Schoß, während Travis entspannt neben ihr saß. Doch als die Kameras auf die Familie gerichtet wurden, war die Stimmung im Publikum weniger herzlich: Einige Zuschauer brachen in lautes Buhen aus – die Unternehmerin und der Drummer blieben jedoch gelassen. Während Travis ein Friedenszeichen in die Kamera zeigte, richtete Kourtney ihre Aufmerksamkeit einfach weiter auf Rocky. Das zeigen Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Das Familienerlebnis war Teil eines ereignisreichen Tages für den Schlagzeuger. Zuvor wurde Travis in seiner Heimatstadt Fontana, Kalifornien, für seine musikalischen Leistungen und seinen Beitrag zur Gemeinschaft geehrt. Der Bürgermeister überreichte ihm symbolisch die Schlüssel der Stadt, benannte eine Straße nach ihm und erklärte den 7. Juni zum "Travis Barker Day". Während einer bewegenden Zeremonie, die auch den Beginn von Travis' Wellness-Kampagne Run Travis Run markierte, sprach der Musiker über die Bedeutung seiner Wurzeln und seine Motivation, andere zu inspirieren. Die junge Familie reiste dafür in einem Golfwagen durch die Stadt, wobei auch der Sohn des Blink-182-Stars, Landon Asher Barker (21), mit von der Partie war.

Kourtneys Herangehensweise an die Mutterschaft sorgt häufiger für Kritik. Die The Kardashians-Bekanntheit, die sich öffentlich zu einem bindungsorientierten Erziehungsstil bekennt, zeigt bei Rocky viel Hingabe und Nähe, was Fans gleichermaßen fasziniert und spaltet. Trotz der turbulenten Reaktionen bleibt das Paar entschlossen, sein Leben mit Rocky so privat wie möglich zu halten. Diese Haltung scheint sich auch dadurch zu bestätigen, dass das Gesicht des Kleinen in der Öffentlichkeit stets abgewandt oder verdeckt bleibt.

Instagram/ travisbarker Travis Barker, Dezember 2023

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

