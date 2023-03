Nach erster Folge: Wer ist jetzt eure Bachelor-Favoritin?

Wer hat nun die Nase vorn? Derzeit sucht David Jackson bei Der Bachelor nach der großen Liebe: In der ersten Folge durfte der Content Creator schon auf 23 bezaubernde Kandidatinnen treffen. Mit einigen funkte es direkt auf Anhieb – andere hatten eher Startschwierigkeiten. Mariam, Dahwi und Nevin bekamen bereits in der ersten Nacht der Rosen keine zweite Chance. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist jetzt eure Favoritin?

Insgesamt 20 Frauen sind noch im Rennen, um das Herz von David zu erobern. Mit dabei sind unter anderem Danielle, Fiona oder die Ex on the Beach-Bekanntheit Leyla. Noch ist total offen, wer bei dem Unternehmer die Nase vorn hat – er äußerte bereits für mehrere Damen sein Interesse.

Noch vor der ersten Folge hatten die Promiflash-Leser eine heimliche Favoritin: Colleen Schneider, die schon aus Shows wie Swipe, Match, Love? bekannt ist, sahnte bei einer Umfrage die meisten Stimmen ab! Von insgesamt 2.628 Teilnehmern stimmten immerhin 371 für sie – mit 14,1 Prozent lag sie damit vor der Kandidatin Jana. Doch hat sie das vielleicht geändert? Nehmt jetzt an unserer Bachelor-Umfrage teil!

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Giovanna, David und Chiara bei "Der Bachelor"

Danielle, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

Colleen, Bachelor-Kandidatin 2023

Lisa M., Kandidatin bei "Der Bachelor"

Lisa R., Bachelor-Kandidatin

Leyla, Kandidatin bei "Der Bachelor"

Bachelor-Kandidatin Fiona

Bachelor-Kandidatin Jana

Bachelor-Kandidatin Giovanna

Bachelor-Kandidatin Henriette

Bachelor-Kandidatin Maike

Bachelor-Kandidatin Manina

Bachelor-Kandidatin Pamela

Rebecca, Bachelor-Kandidatin 2023

Saskia, Kandidatin bei "Der Bachelor" 2023

Bachelor-Kandidatin Tami

Bachelor-Kandidatin Xenia

Yolanda, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Alyssa, Bachelor-Kandidatin

Bachelor-Kandidatin Angelina

Bachelor-Kandidatin Chiara

