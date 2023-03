Wegen Song: Verklagt Liam Hemsworth seine Ex Miley Cyrus?

Lässt Liam Hemsworth (33) die Sticheleien seiner Ex Miley Cyrus (30) nicht auf sich sitzen? Nach einer jahrelangen On-off-Beziehung gaben sich die beiden 2018 das Jawort. Doch auch dieses Mal sollte es nicht klappen: Zwei Jahre später wurde die endgültige Trennung des Schauspielers und der Sängerin bekannt. Doch Miley scheint immer noch eine Rechnung mit ihrem Ex offen zu haben – in ihrem kürzlich veröffentlichten Song "Flowers" verarbeitet der einstige Disney-Star seine Gefühle. Liam scheint das aber gar nicht zu passen!

Wie Mail Online jetzt berichtet, wurden Twitter-Nutzer auf einen Account aufmerksam, der behauptet, dass der 33-Jährige seine Ex wegen ihres Tracks verklagen würde! Laut der vermeintlichen Gerichtsunterlagen stehe Liam "kurz davor, seinen Vertrag mit Netflix zu verlieren" – nachdem er Henry Cavill (39) in der dritten Staffel von The Witcher ersetzt hatte – als Folge der Schlagzeilen um Mileys Disstrack. Angeblich habe der Die Tribute von Panem-Star durch den Songtext und das Musikvideo "Schaden am öffentlichen Image [und] Einkommen" und "Demütigung" erlitten.

Echt sind die Unterlagen jedoch nicht: Die vermeintlichen Dokumente wurden von einer Website für die Erstellung von Unterlagen übernommen, wie das Medium aufklärte. Wie zudem Reddit berichtete, versuchen die Fans von Miley so, ihren Song weiterhin an der Spitze der Single-Charts zu halten.

