Eindeutige Hinweise: Miley Cyrus singt von Ex Liam Hemsworth

Dass Miley Cyrus (30) in ihrer neuen Single über ihren Ex-Mann Liam Hemsworth (33) singt, ist ziemlich klar. Der einstige Disney-Star und der "Die Tribute von Panem"-Darsteller hatten eine turbulente On-off-Beziehung geführt, bevor sie 2018 heirateten. Zwei Jahre später war das Eheglück schon wieder vorbei. Es wurde bereits vermutet, dass der Song von dem Schauspieler handelt, denn er erschien genau an seinem Geburtstag. Nach der Veröffentlichung wird klar: Einige Textpassagen beziehen sich ziemlich eindeutig auf Liam.

Bereits in den ersten Sekunden des neuen Hits "Flowers" singt die 30-Jährige: "Bauten ein Haus und sahen zu, wie es brennt." Wie Just Jared berichtete, brannte das Haus des Ehepaares im November 2018 tatsächlich nieder. Außerdem wird behauptet, dass der 33-Jährige Bruno Mars (37)' Song "When I Was Your Man" einst Miley widmete. Darin singt der Hawaiianer, dass er jemandem hätte Blumen kaufen sollen. Die Hannah Montana-Darstellerin trällert in ihrem Refrain: "Ich kann mir selber Blumen kaufen."

Das ist allerdings nicht das erste Lied, in dem Miley sich über ihren Verflossenen auslässt. Die Songs "Slide Away" sowie "WTF Do I Know" sollen ebenfalls von dem Australier handeln. In Letzterem singt die Musikerin: "Vielleicht heiraten wir nur, um uns abzulenken. Ich bin hier, um dir etwas zu sagen, was du noch nicht weißt. Ist es falsch, dass ich über dich hinweg bin und dich nicht einmal vermisse?"

Getty Images Miley Cyrus im November 2021 in Los Angeles

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth 2019

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

