Für 19,6 Millionen Euro: Liam Hemsworth baut Luxus-Villa

Liam Hemsworth (34) will den nächsten Schritt in seinem Leben gehen. Wie The Sydney Morning Herald berichtet, plant der Schauspieler ein Haus in Byron Bay, Australien zu bauen. Für den Bau scheint der "Tribute von Panem"-Darsteller tief in die Tasche greifen zu wollen. Die neue Bleibe wird ihn knapp 19,6 Millionen Euro kosten. Liams Anwesen soll der "Inbegriff von Luxus" werden. Passend zur idyllischen Gegend plane der Filmstar ein elegantes Design für sein Haus, das sich nahtlos in den Hang an seinem Grundstück einfügt. Außerdem legt er wohl großen Wert darauf, dass die Umwelt so wenig wie nur möglich belastet wird.

Der Grundriss, der vom renommierten Architekturbüro SSdH aus Melbourne angefertigt wurde, soll bereits fertig sein. Unter anderem plane man, zwei offene Wohnbereiche, fünf Schlafzimmer und vier Bäder zu bauen. Des Weiteren darf sich Liam auf luxuriöse Annehmlichkeiten wie einen fast 18 Meter langen Swimmingpool, einen großzügigen Fitnessraum und eine Sauna freuen. Das Grundstück kaufte Liam bereits im Jahr 2021. Damals soll er ca. 6,2 Millionen Euro für den Baugrund gezahlt haben. Die Baukosten werden voraussichtlich etwa 13,4 Millionen Euro betragen.

Liam ist nicht der erste aus seiner Familie, der nach Byron Bay zieht. Sein Bruder Chris Hemsworth (40) lebt bereits seit einigen Jahren mit seiner Frau Elsa (47) und den gemeinsamen Kindern in der Stadt. Außerdem sollen Liam, Chris und ihr dritter Bruder Luke (43) diverse Immobilien und Grundstücke in der Region erworben haben. Der Wert der Investments soll sich auf knapp 92 Millionen Euro belaufen.

Getty Images Liam Hemsworth im November 2022

Getty Images Liam Hemsworth, Chris Hemsworth und Luke Hemsworth, 2015

