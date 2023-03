Fans aufgepasst: "Stranger Things" bekommt ein Prequel!

Als ehemalige meist gesehene Netflix-Serie aller Zeiten ist Stranger Things ein wahrer Erfolg. Diese spielt in den 80-er Jahren und handelt von vier Jungen, die einem geheimnisvollen Mädchen mit psycho-kinetischen Fähigkeiten helfen. Schauspieler wie Millie Bobby Brown (19) oder Finn Wolfhard (20) wurden durch die Serie über Nacht zu Stars. Serienliebhaber rund um die Welt begeisterten sich für diese fesselnde Geschichte, die bisher in vier Staffeln erzählt wurde. Nun haben "Stranger Things"-Fans einen Grund zur Freude: Die Serie bekommt ein Prequel als Bühnenshow!

Auf Filmstarts gibt es erste Infos: Das Prequel "Stranger Things: The First Shadow" soll 2023 als Theraterstück aufgeführt werden und gibt Einblicke in das Leben von Joyce und Hopper Ende der 1950er-Jahre. Außerdem beleuchtet das Stück die Geschichte von Henry Creels, der mit seiner Familie nach Hawkins zieht und erste Schatten über die Stadt wirft. Das Prequel wurde von den "Stranger Things"-Erfindern Matt Duffer und Ross Duffer (39) , sowie Autor Jack Throne entwickelt. Inszeniert wird die Bühnenshow mithilfe des Oscar-nominierten Regisseurs Stephen Daldry (61).

Karten für die Show kann man derzeit zwar noch nicht bestellen, ein Besuch auf der offiziellen Homepage könnte sich jedoch lohnen. Nach Angaben von Netflix sollen Fans, die der Seite bereits jetzt einen Besuch abstatten, bei der Ticket-Vergabe bevorzugt berücksichtigt werden. Ob ein Mitschnitt der Aufführung auf Netflix veröffentlicht werden wird, ist noch nicht bekannt.

Netflix Winona Ryder und David Harbour in "Stranger Things"

Getty Images Matt und Ross Duffer, "Stranger Things"-Erfinder

Netflix Szene aus "Stranger Things"-Staffel vier

