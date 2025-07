Netflix-Flops 2025? Diese Serien werden jetzt abgesetzt

Netflix hat erneut den Rotstift angesetzt und verabschiedet sich 2025 von gleich mehreren Serien. Darunter finden sich Produktionen wie "Pulse", ein Krankenhausdrama, das nach nur einer Staffel mit zehn Episoden abgesetzt wurde. Ebenso traf es die mexikanische Serie "No Good Deed", die trotz vielversprechender Bewertungen keine zweite Staffel erleben wird. Auch für den Krimi "The Residence", der mit seiner Whodunit-Story glänzte, ist nach einer Staffel Schluss. Besonders überraschend kam zudem die Absetzung der indischen Thriller-Serie "Kaala Paani", deren zweite Staffel bereits in Auftrag gegeben, jedoch wieder gestrichen wurde. Diese Entscheidungen reißen bei den Fans sichtbare Lücken in das Angebot des Streaming-Giganten.

Eine der am meisten diskutierten Absetzungen betrifft die Fantasy-Serie "Sandman". Obwohl die zweite Staffel noch nicht ausgestrahlt ist, wurde bereits angekündigt, dass diese zugleich die letzte sein wird. Diese Entscheidung steht offenbar im Zusammenhang mit Kontroversen rund um die Vorlage und deren Autor Neil Gaiman. Abseits dessen ziehen Serienfans vor allem in Genres wie Comedy und Jugenddramen den Kürzeren. So verloren die spanische Komödie "Handbuch einer Anstandsdame" und die australische Jugendserie "Surviving Summer" ebenfalls den Platz im Netflix-Portfolio. Zugleich setzt Netflix offenbar weiter auf Adaptionen, lässt aber auch hier Projekte wie die französische Variante von "Super Mâles" nach nur einer Staffel fallen.

Die Welle der Absetzungen ist teils schmerzhaft, insbesondere weil nicht alle Serien die Möglichkeit erhalten, ihre Geschichten zu einem Abschluss zu bringen. Streicht Netflix in einigen Fällen jedoch den Erfolgskurs ein, setzen betroffene Stars und Fans oft auf persönliche Projekte oder neue Plattformen. Serien wie Stranger Things und Squid Game, die 2025 mit geplanten Enden ebenfalls von der Bildfläche verschwinden, zeigen, dass abrupte Stopps nicht immer nötig sind. Es bleibt abzuwarten, ob der Markt der Streaming-Giganten in Zukunft einen sensibleren Umgang mit seinen Produktionen und deren Fangemeinden finden wird. Bis dahin kämpfen Serienmacher weiterhin um die Gunst eines ungeduldigen Algorithmus.

Getty Images Yim Si-wan und Jo Yu-ri auf der "Squid Game 2"-Premiere in Los Angeles, 2024

Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller