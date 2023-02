Kommt die fünfte Staffel "Stranger Things" etwa erst 2025?

Müssen sich die Zuschauer etwa noch so lange gedulden? Der Netflix-Hit Stranger Things lässt die Herzen von Mystery-Fans höherschlagen. Die vierte Staffel der Serie steht ungeschlagen auf dem ersten Platz der beliebtesten englischsprachigen Serien des Streamingdienstes. Nach dem nervenaufreibenden Staffelfinale sehnen sich die Zuschauer nun nach Nachschub. Doch könnte das länger dauern als erwartet? Mike-Darsteller Finn Wolfhard (20) deutet nämlich nun einen Start im Jahr 2025 an!

"Wenn die fünfte Staffel herauskommt, werde ich 22 sein", erzählt der Schauspieler beiläufig in einem Interview mit GQ. "Und ich habe mit zwölf Jahren angefangen, an der Serie zu arbeiten. Das ist Wahnsinn", fügt er hinzu. Was die aufmerksamen Zuschauer jedoch vor allem wahnsinnig zu finden scheinen, ist die Tatsache, dass Finn seinen 22. Geburtstag am 23. Dezember 2024 feiert! Ob er sich bloß verrechnete oder die Fans tatsächlich erst mit einem Start in zwei Jahren rechnen können, bleibt wohl abzuwarten...

Ob die finale Staffel etwa mit Absicht herausgezögert wird? Die Darstellerin von Skatergirl Max Mayfield fürchte sich nämlich vor dem Abschied der Serie! "Es wird schrecklich", prophezeite die Schauspielerin in einem Interview mit Today. Denn der Cast von "Stranger Things" sei über die letzten Jahre zu ihrer Familie geworden. "Daran zu denken, dass wir uns voneinander verabschieden müssen, ohne das Wissen, dass wir uns für die nächste Staffel wiedersehen, ist unheimlich und traurig", führte der Rotschopf an.

Getty Images Finn Wolfhard im Januar 2023

Netflix Winona Ryder und David Harbour in "Stranger Things"

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

