Das ist bislang zum großen "Stranger Things"-Finale bekannt

Die Fans von Stranger Things können endlich aufatmen: Netflix hat die genauen Veröffentlichungstermine für die finale Staffel der Hitserie bekannt gegeben, wie Moviepilot berichtet. Die fünfte Staffel erscheint in drei Teilen, beginnend am 27. November 2025, gefolgt von weiteren Ausstrahlungen am 26. Dezember 2025 und dem krönenden Abschluss am 1. Januar 2026, jeweils um 2:00 Uhr morgens. Die Serie, die von den Duffer Brothers (41) produziert wird, hatte aufgrund der Streiks in Hollywood eine längere Pause eingelegt, bevor die Dreharbeiten schließlich im Januar 2024 begannen und im Dezember abgeschlossen wurden.

Fans dürfen sich auf acht üppige Episoden freuen, die in ihrer Länge fast Kinofilmen gleichen sollen. Die Handlung wird dabei einen Sprung machen und im Herbst 1987 spielen – etwa eineinhalb Jahre nach den Ereignissen der vierten Staffel. Zur Besetzung gehören erneut beliebte Stars wie Millie Bobby Brown (21) und Winona Ryder (53), doch es stoßen auch Neuzugänge wie Linda Hamilton (68) und Nell Fisher zur Truppe. Trotz Begeisterung über den Cast enttäuschte jedoch die Nachricht, dass Fan-Liebling Eddie Munson, gespielt von Joseph Quinn (31), nicht zurückkehren wird.

Die Macher Matt und Ross Duffer (41) haben die Serie mit ihrer einzigartigen Mischung aus Horror, Nostalgie und Drama geprägt. Doch auch nach der fünften Staffel ist das Stranger Things-Universum nicht am Ende: Ein Spin-off sowie eine animierte Serie und ein Theaterstück halten die Geschichte lebendig. Laut Ross und seinem Bruder soll das geplante Spin-off in eine unerwartete Richtung gehen. Die Serie, die seit 2016 Millionen Fans begeistert, macht mit den aktuellen Ankündigungen deutlich, dass ihr Einfluss noch lange anhalten wird.

Netflix Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Charlie Heaton und Eduardo Franco in "Stranger Thin

Tina Rowden/Netflix Joseph Quinn als Eddie Munson in "Stranger Things"

Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer im Mai 2025