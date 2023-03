Heiße Raubkatze! Zendayas Look bringt Fans um den Verstand

Zendaya Coleman (26) beweist mal wieder ihr Händchen in Sachen Mode! Regelmäßig begeistert die Schauspielerin ihre Fans auf dem roten Teppich mit ihren atemberaubenden Looks. Egal, ob im eleganten Abendkleid, im lässigen Zweiteiler oder im sexy Dress – die "The Greatest Showman"-Darstellerin macht immer eine gute Figur. Für die Paris Fashion Week warf sich Zendaya nun in ein besonders heißes Outfit und brachte ihre Fans damit beinahe um den Verstand!

In einem sexy Look, bestehend aus einer knappen Shorts sowie einem Blazer mit Tigermuster, besuchte die 26-Jährige am Montag die Fashionshow von Louis Vuitton in Paris. Dazu kombinierte die gebürtige Kalifornierin ein schwarzes Bikini-Oberteil, welches ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene setzte. Zudem wählte sie für ihr Outfit ein Paar Stiefel, die ebenfalls im Tigermuster gehalten waren.

Ihren Fans gewährte Zendaya auf Instagram einen Blick auf ihren heißen Look. Diese waren vom Anblick des Filmstars ziemlich aus dem Häuschen. "Du siehst so toll aus", kommentierte ein Bewunderer ihr Outfit. "'Ich bin so verliebt, dass ich vielleicht aufhöre zu atmen", schrieb ein weiterer Follower. "Tom Holland ist ein Glückspilz", äußerte wiederum ein anderer Fan.

