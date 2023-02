Golden Globes geschwänzt: Zendaya ist wieder auf Red Carpet

Zendaya (26) legt einen eleganten Auftritt hin. Die Schauspielerin durfte in den vergangenen Monaten mehrere große Erfolge verbuchen. Bei den Emmys Ende 2022 stellte sie sogar einen Rekord auf. Für ihre Performance in der Serie Euphoria erhielt sie die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in einem Drama und wurde somit zur jüngsten Preisträgerin in der Geschichte des Awards gekürt. Bei den Golden Globes jedoch fehlte sie – aber dafür hinterlässt Zendaya bei den NAACP Awards jetzt einen bleibenden Eindruck.

Am Samstagabend erscheint Zendaya in einer ausgefallenen Robe auf dem roten Teppich der NAACP Awards. Wie Just Jared berichtet, trägt sie ein asymmetrisches, grün-schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt, das von der Luxusmarke Versace stammen soll. Später wechselt sie dann zu einem silbernen Bustier und dem passenden Rock. Es ist der erste Auftritt auf dem roten Teppich der 26-Jährigen seit den Emmys 2022. Die NAACPs werden von der National Association for the Advancement of Coloured People verliehen und Zendaya ist unter anderem als Entertainerin des Jahres nominiert.

Bei den Golden Globes 2023 stand Zendaya ebenfalls auf der Nominiertenliste. Am Ende durfte sie auch den Preis für die beste weibliche Hauptrolle mit nach Hause nehmen. Doch sie nahm den Preis nicht selbst entgegen. In ihrem Namen empfing die Moderatorin Jay Ellis die Auszeichnung und erklärte, dass Zendaya nicht erschien, weil sie mit ihrer Arbeit beschäftigt sei.

