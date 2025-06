"Dune 3": Diese Promis spielen Zendayas und Timothées Kinder

Zendaya (28) und Timothée Chalamet (29) werden für einen dritten Teil des epischen Sci-Fi-Films "Dune" zurückkehren. Nun gibt es laut Buzzfeed neue Gerüchte zur Besetzung. Offenbar stehen die jungen Schauspieler fest, die die Zwillinge der beiden Hauptfiguren Chani, gespielt von Zendaya, und Paul Atreides, verkörpert von Timothée, spielen werden. Laut Berichten wird Ida Brooke, bekannt aus der Serie "Silo", die Rolle der Ghanima übernehmen, und ihr Bruder Leto II soll von Nakoa-Wolf Momoa (16) dargestellt werden. Nakoa-Wolf Momoa ist der Sohn von Jason Momoa (45) und Lisa Bonet (57).

Bisher gibt es zwar keine offiziellen Bestätigungen zu diesem Casting, allerdings sorgt die Wahl der beiden Darsteller schon jetzt für Begeisterung bei den Fans der Reihe. Viele betonen, wie perfekt die beiden jungen Schauspieler in die Rollen der Zwillinge passen könnten, nicht nur schauspielerisch, sondern auch aufgrund ihres Aussehens. Der dritte Teil, basierend auf dem Buch "Dune: Messiah", spielt zwölf Jahre nach den Ereignissen von "Dune: Part Two" und wird erneut von Denis Villeneuve (57) inszeniert. Zu den Rückkehrern der Besetzung gehören Stars wie Florence Pugh (29), Javier Bardem (56) und Rebecca Ferguson (38).

Für Nakoa-Wolf Momoa stellt die Rolle in einem so hochkarätigen Film einen bedeutenden Schritt in seiner beginnenden Karriere dar. Jason, der in zahlreichen Interviews seine Liebe zu seiner Familie betont hat, hat immer wieder kleine Einblicke in die Talente seiner Kinder gegeben. Sollte Nakoa-Wolf tatsächlich an der Seite seines Vaters in "Dune 3" spielen, werden die Dreharbeiten sicher ein besonderes Erlebnis für die beiden. Denn laut den Büchern könnte es eine Rückkehr für Jasons Figur geben. Erst kürzlich gab es zum Inhalt des Films weitere Informationen.

Getty Images Zendaya Coleman und Timothée Chalamet, 2024 in Seoul

Getty Images Ida Brooke bei der Weltpremiere von "Silo" Staffel zwei in London

Getty Images Lola Iolani Momoa, Jason Momoa and Nakoa-Wolf Momoa bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung