Nach Verlobung: Tom Holland unterstützt Zendaya am Set

Großer Auftritt für Zendaya Coleman (28): Die Schauspielerin bekam am Freitag, dem 25. April, besonderen Besuch am Set ihrer Erfolgsserie "Euphoria" in Los Angeles. Ihr Verlobter Tom Holland (28) schaute vorbei – das erste Mal, dass das Paar gemeinsam nach ihrer Verlobung gesichtet wurde. Auf Fotos, die People veröffentlichte, trägt Tom schwarze Jeans, helle Sneakers und ein rotes Cap. Er brachte nicht nur gute Laune, sondern auch Zendayas kleinen Hund Noon mit. Währenddessen zeigte sich Zendaya in gemütlichen Sweats, Hoodie und Uggs, dazu ein grüner Drink in der Hand. Vor ihrem Trailer gönnten sich die beiden vertraute Momente und zogen damit die Blicke der Crew auf sich.

Seit der Bestätigung ihrer Verlobung Anfang des Jahres war es ruhig um das Schauspielerpaar geworden. Der Antrag soll laut einer Familienquelle während der Feiertage im Kreis von Zendayas Verwandten stattgefunden haben. Beide halten sich mit öffentlichen Statements zurück, dennoch zeigte Zendaya bereits ihren Verlobungsring bei mehreren Gelegenheiten. Die Doppelbelastung durch die Dreharbeiten zu "Euphoria" und dem neuen Film "The Odyssey", in dem die beiden erneut gemeinsam vor der Kamera stehen, sorgt aktuell für viele Pendelfahrten zwischen Los Angeles und Europa. Während Zendaya vor allem am Set von "Euphoria" gesichtet wird, unterstützt Tom sie dabei offensichtlich tatkräftig.

Kennengelernt hatten sich Zendaya und Tom 2017 am Set von "Spider-Man: Homecoming", wo sie als MJ und Peter Parker nicht nur auf der Leinwand ein Paar wurden. Erst 2021 zeigten sich die beiden offiziell zusammen, etwa als Tom auf Instagram schrieb: "Meine MJ, hab den glücklichsten Geburtstag." Dass ihr Verhältnis schon immer besonders war, ließ Tom früh durchblicken: "Wir sind wie beste Freunde. Sie ist einfach großartig", schwärmte er einst im Interview mit People. Auch abseits der Kameras pflegen beide ein enges Verhältnis zu Familie und Freunden, wobei Zendayas Hund Noon mittlerweile als fester Bestandteil zum Promi-Alltag des Paares gehört – ob beim Spaziergang durch LA oder als treuer Begleiter am Set.

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

