Rekord: So viel verdient Zendaya pro "Euphoria"-Folge

Zendaya Coleman (28) hat es geschafft: Die Schauspielerin wird für ihre Hauptrolle in der erfolgreichen HBO-Serie Euphoria künftig über eine Million US-Dollar pro Episode verdienen. Damit schreibt sie TV-Geschichte als jüngste schwarze Schauspielerin, die diese Rekordgage erzielt. Zendaya verkörpert seit 2019 die problembehaftete Rue Bennett und wurde zugleich als ausführende Produzentin der Serie bestätigt. HBO hat den Vertrag für die dritte Staffel, deren Drehbeginn kürzlich startete, neu verhandelt. Die Ausstrahlung ist für 2026 geplant.

Mit der beeindruckenden Gagenhöhe reiht sich Zendaya in eine exklusive Liste von Schauspielerinnen ein. Vor ihr war Kerry Washington (48) für ihre Rollen in den Serien "Scandal" sowie "Little Fires Everywhere" eine der höchstbezahlten schwarzen Darstellerinnen mit etwa 800.000 US-Dollar pro Folge. Doch auch sie knackte die Millionen-Marke schließlich, was den Weg für nachfolgende Talente wie Zendaya ebnete. Prominente weiße Kolleginnen wie Reese Witherspoon (49) und Elisabeth Moss (42) gehören ebenfalls zum "Millionenclub" – ein Fakt, der immer wieder Diskussionen über Lohngleichheit nach Hautfarbe und Geschlecht entfacht. Viola Davis (59) sprach offen darüber, dass sie ihre eigene Anerkennung und Bezahlung in der Branche "erhustlen" musste.

Zendaya, die 2020 und 2022 sowohl als jüngste als auch als erste schwarze Schauspielerin zweimal den Emmy als "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" gewann, gilt nicht nur als Ausnahmetalent vor der Kamera. Privat zeigt sie sich bodenständig und engagiert in sozialen und kulturellen Themen. Die vielseitige Künstlerin begann ihre Karriere als Teenager bei Disney und hat ihre Schauspielkarriere seitdem in beeindruckender Weise ausgebaut. Neben ihrem Erfolg auf der großen Bühne wird Zendaya auch immer wieder für ihre elegante und einflussreiche Präsenz als Modeikone auf roten Teppichen gefeiert.

Kerry Washington, Schauspielerin

Zendaya bei den Emmy Awards 2022

