Zendayas Stylist verrät Details zu ihrer Hochzeitsplanung

Zendaya Coleman (28) und Tom Holland (28) verrieten ihren Fans den nächsten Schritt in ihrer Beziehung bereits Anfang des Jahres, als Zendaya bei den Golden Globes stolz ihren Verlobungsring präsentierte. Nun sorgt ein weiterer Einblick für Aufsehen: Ihr Stylist Law Roach gibt im Gespräch mit E! News bekannt, dass er in die Hochzeitsvorbereitungen eingebunden ist. "Es ist noch weit weg", verrät Law bei den Fashion Trust Awards in Los Angeles und fügt hinzu: "Ich ruhe mich für 2026 also erstmal aus." Damit scheint klar, dass die Traumhochzeit des Paares noch auf sich warten lässt.

Die Verzögerung hat offenbar einen nachvollziehbaren Grund: Beide Schauspieler haben volle Terminkalender mit anstehenden Filmprojekten und Premieren im kommenden Jahr. Zendaya, bekannt aus Hits wie Euphoria und Dune, sowie Tom, der in Marvels Spider-Man-Filmen glänzt, haben beruflich viel zu tun. Law deutet an, dass die Fans der beiden aufgrund der bevorstehenden Filmstarts bald mit zahlreichen Red-Carpet-Auftritten des Paares rechnen können, bevor es zu den Hochzeitsbotschaften kommen würde. Informationen dazu, wo und wie die Zeremonie stattfinden könnte, behielt der Stylist für sich.

Zendaya und Tom sind seit Jahren ein eingespieltes Team – sowohl beruflich als auch privat. Bereits 2021 machten sie ihre Beziehung offiziell, nachdem sie sich am "Spider-Man"-Set nähergekommen waren. Ihre Verlobung Anfang 2025 überraschte kaum, denn längst wird das Paar als eines der Vorzeige-Duos Hollywoods gefeiert. Bereits frühere Berichte deuteten an, dass Italien und Los Angeles mögliche Hochzeitslocations sein könnten. Besonders Tom, der vor allem für romantische Gesten bekannt ist, soll laut Insidern von OK! von einer feierlichen Zeremonie bei Sonnenuntergang träumen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

Anzeige Anzeige

Anzeige