K-Pop und Co.: Das hält Álvaro Soler von neuen Musiktrends

Álvaro Soler (32) kennt sich mit K-Pop aus! Der spanische Pop-Sänger ist zwar in Barcelona geboren, verbrachte seine Jugend aber in der japanischen Metropole Tokio. Sieben Jahre ging der "Sofia"-Interpret dort auf eine deutsche Schule und lernte nebenbei Japanisch. Der Musiker ist ein echtes Sprachwunder, denn außerdem spricht er noch Englisch, Französisch, Italienisch und Katalanisch. Auch er kennt die Songs aus aller Welt, die durch das Internet viral gehen. Gegenüber Promiflash verrät Álvaro, was er von den neuen Musiktrends wie K-Pop und Co. hält.

"Ich habe schon als Kind gelernt, dass egal in welcher Sprache gesungen wird, es einfach Musik ist und ganz viele Emotionen rüberbringt", eröffnet der Sänger. Es wundere ihn gar nicht, dass K-Pop weltweit so gut ankommt, denn er habe die Musik schon damals in Japan gefeiert. "Ich habe die Lieder regelmäßig mit meinen Freunden in Karaoke-Bars gesungen", erinnert er sich mit Promiflash zurück.

Darüber hinaus ist es gerade total im Trend, alte Klassiker wieder auszupacken. Dazu hat Álvaro auch eine Meinung: "Ich finde es schön, dass Kinder, die damit nicht aufgewachsen sind, durch TikTok diese coolen Songs kennenlernen oder miterleben können." Die Musikwelt, die ohnehin ständig in Bewegung sei, werde dadurch noch mal verändert. "Den Songs wird ein ganz anderes Leben eingehaucht", äußert sich der The Voice Kids-Coach begeistert.

Getty Images Álvaro Soler, Sänger

Getty Images Álvaro Soler auf der "Willkommen 2021"-Party in Berlin

SAT.1/Claudius Pflug "The Voice Kids"-Coach Álvaro Soler

