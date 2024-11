Das hat sich für Álvaro Soler verändert seit er Papa ist

Álvaro Solers (33) Leben hat seit Kurzem eine neue Melodie: Vaterfreuden! Im Juli verkündete der Sänger stolz auf Social Media: "Unser Sommermädchen ist da... Die Reise kann beginnen!" Gemeinsam mit seiner Partnerin Melanie Kroll nutzt er seitdem jede freie Minute abseits der Bühne, um die Zeit mit seiner kleinen Tochter zu genießen. Doch wie wirkt sich das Vatersein auf sein Leben und seine Musik aus? "Erst mal schlafe ich weniger", witzelt der The Voice Kids-Coach im Interview mit Schweizer Illustrierte und erzählt, dass er für seine Prinzessin "zwei- oder dreimal" pro Nacht aufsteht.

Seit die Kleine auf die Welt gekommen ist, hat Álvaro ganz neue Prioritäten. "Als das Baby da war, kam die Musik bei mir an zweiter Stelle", gibt er offen zu. Konzerte, die schon lange vor der Schwangerschaft seiner Frau geplant waren, ließen sich nicht verschieben, was ihm jetzt einiges abverlangt: "Das ist schon eine echte Challenge, da ich manchmal wirklich 'fertig' bin von der Elternarbeit." Ob seine Tochter einmal in seine musikalischen Fußstapfen tritt, bleibt noch abzuwarten. "Da will ich nicht pushy sein. Vielleicht kommt sie einmal selbst darauf. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen", lässt er verlauten.

Schon im Frühjahr sprühte Álvaro förmlich vor Vorfreude auf sein neues Abenteuer als Vater. Im Gespräch mit Bild scherzte der "El mismo sol"-Interpret: "Ich werde der beste Papa der Welt! Wir werden sehen. Das Kind ist ja noch gar nicht da." Doch wie er seine Tochter erziehen möchte, war ihm bereits damals klar. "Zum Glück habe ich eine spanische Familie, die mich sehr liebt. Und die mir gezeigt hat, wie man liebt. Deswegen werde ich das Gleiche mit meinem Kind machen", erklärte der 33-Jährige entschlossen.

