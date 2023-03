Das liebt Álvaro Soler daran, "The Voice Kids"-Coach zu sein

Álvaro Soler (32) liebt es, Coach bei The Voice Kids zu sein! In dieser Staffel sitzt der gebürtige Spanier nun schon zum dritten Mal auf einem der berühmt-berüchtigten Coach-Stühlen der Castingshow. An seiner Seite werden zudem erneut Wincent Weiss (30), Lena Meyer-Landrut (31) sowie Smudo (55) gemeinsam mit Michi Beck (55) nach jungen Talenten für ihr Team suchen. Gegenüber Promiflash verrät Álvaro nun, was er an seiner Arbeit bei "The Voice Kids" so liebt!

"Die Blindauditions machen schon mal sehr viel Spaß. Danach lernen wir dann die Talente kennen und fangen an, sie zu coachen. Viele Kinder wissen in dem Alter noch gar nicht, wer sie sind. Deswegen ist es schön, mit ihnen an den Songs zu arbeiten", klärt der Popsänger im Promiflash-Interview auf. Das gefalle ihm sogar mit jedem Jahr immer besser. "Es gibt nicht viele Shows, in denen man mit den Talenten zusammen ist und dabei noch so ein Wachstum sehen kann. Es ist eine sehr persönliche Show, bei der man einfach Teil von der 'The Voice'-Familie wird", schwärmt Álvaro weiter.

Von der neuen Staffel erhoffe sich der "Sofia"-Interpret zudem einiges! "Ich hoffe, dass ich dieses Jahr gewinne", gibt er zu. Er wolle auch dafür sorgen, dass die teilnehmenden Kinder eine gute Zeit in der Show haben und viel für ihre Zukunft mitnehmen können. "Das wünsche ich mir, denn ich hatte nie jemanden, der mir gesagt hat: 'Das ist der richtige Weg in der Musik'", erklärt der 32-Jährige.

SAT.1 / Bastian Bochinski Michi Beck, Lena Meyer-Landrut und Wincent Weiss bei "The Voice Kids"

Getty Images Álvaro Soler bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Getty Images Álvaro Soler, Sänger

