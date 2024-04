So sehr freut sich Álvaro Soler auf seine baldige Paparolle!

Vor wenigen Wochen verkündeten Álvaro Soler (33) und seine Partnerin Melanie Kroll stolz, dass sie erstmals Eltern werden. Wie sehr sich der Sänger auf seine baldige Rolle als Papa freut, macht er jetzt im Interview mit Bild klar. "Ich werde der beste Papa der Welt! Wir werden sehen. Das Kind ist ja noch gar nicht da", scherzt der gebürtige Spanier im Interview. Die Liebe, die er als Kind erfahren hatte, will Álvaro auch an seinen Nachwuchs weitergeben, wie er ebenfalls im Interview betont: "Mein Vater ist mein Vorbild. Meine ganze Familie! Zum Glück habe ich eine spanische Familie, die mich sehr liebt. Und die mir gezeigt hat, wie man liebt. Deswegen werde ich das Gleiche mit meinem Kind machen."

Die Schwangerschaft verkündeten Álvaro und Melanie auf ihren Instagram-Accounts – und zwar mit einem niedlichen Video. In dem Clip sitzen die Turteltauben entspannt am Meer, woraufhin der "El Mismo Sol"-Interpret eine Zeitung hochhält, auf der zu lesen ist: "Baby Nummer eins. Kommt bald." Auch ihre kleine Babykugel präsentiert Melanie stolz in dem Video. "Wie schön ist das Video bitte geworden? Ach, ihr zwei Herzensmenschen. Ich freue mich so sehr für euch!", freute sich daraufhin ein User in den Kommentaren.

Im Juni 2022 hatten Álvaro und Melanie ihr Debüt auf dem roten Teppich gefeiert. Rund ein Jahr später läuteten bei dem Musiker und seiner Liebsten die Hochzeitsglocken – und das ganze drei Tage lang! "Wir haben uns für eine dreitägige Hochzeit nur im kleinsten Kreis in Potsdam entschieden, der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin. Der erste Abend war ein Grillabend, bei dem wir alle Freunde und Familien zusammenbrachten", verriet das Model wenige Wochen nach ihrem großen Tag auf ihrem Social-Media-Account.

Getty Images Álvaro Soler und Melanie Kroll beim Greentech Festival 2022

Instagram / melaniekroll Melanie Kroll und Álvaro Soler

