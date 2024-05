Er ist der diesjährige Gewinner vom "The Voice Kids"-Finale!

Der Sieger von The Voice Kids steht fest! In einem spannenden Finale traten jeweils zwei Talente aus den Teams der Coaches Wincent Weiss (31), Álvaro Soler (33), Lena Meyer-Landrut (32) sowie Michi Beck (56) und Smudo (56) an. Am Ende setzte sich der 15-jährige Jakob aus Wincents Team durch und gewann die zwölfte Staffel des beliebten Gesangswettbewerbs. Das Nachwuchstalent konnte sein Glück kaum fassen: Sichtlich geschockt und den Tränen nahe blickte der Jakob nach der Verkündung seines Sieges um sich, während sein Coach Wincent den Siegerpokal entgegennahm. Es ist das erste Mal, dass Wincent mit einem seiner Talente bei "The Voice Kids" siegen konnte.

Wincent zeigt sich nach dem Finale sichtlich stolz. Das Gefühl, dass Jakob als Sieger bei "The Voice Kids" herausgehen könnte, habe der Musiker bereits bei den Blind Auditions gehabt. "Als ich mich umgedreht habe, dachte ich: 'Krass, ich glaube, dieser junge Mann hat die Chance 'The Voice Kids' zu werden, denn seine Stimme ist so einzigartig'", erklärt er im Interview mit Sat.1. Für Jakob habe Wincent einen ganz besonderen Wunsch: "Ich wünsche ihm, dass er eigene Songs schreibt, dass er ein großer Musiker wird. Gerade hier in Deutschland warten wir alle auf neue Musiker. Ich wünsche mir einfach, dass sich Jakob uns und dem ganzen Land mit seiner Stimme zeigt, sobald er bereit dafür ist. Ich bin sicher, dann wird er uns wieder überwältigen."

Bereits bei den Blind Auditions stach Jakob meiner unverwechselbaren tiefen Stimme heraus. Im Finale überzeugte er mit einer emotionalen Performance von dem Song "The Sound Of Silence" von dem Duo Simon und Garfunkel. Im Netz zeigen sich die Fans von dem diesjährigen Sieger begeistert. "So eine unfassbar starke Stimme! Verdient gewonnen", kommentiert zum Beispiel ein Zuschauer unter einem Instagram-Post von "The Voice Kids".

Seven.One/Claudius Pflug Wincent Weiss, Michi Beck, Lena Meyer-Landrut, Smudo und Álvaro Soler, "The Voice Kids"-Coaches

Getty Images Wincent Weiss, Sänger

