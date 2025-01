Álvaro Soler teilt süßes Foto mit seiner Frau und Tochter

Álvaro Soler (33) hat einen seltenen Einblick in sein Privatleben gewährt. Auf Instagram teilt der Sänger einige Highlights seines vergangenen Jahres. Darunter auch ein Foto, das ihn zusammen mit seiner Frau, dem Model Melanie Kroll, und ihrer kleinen Tochter zeigt. Die stolzen Eltern grinsen glücklich in die Kamera, während ihr Baby in einer Trage auf ihrer Mama schlummert. Weitere Fotos zeigen Álvaro bei seinen Auftritten, bei The Voice Kids oder mit Melanie bei einem Arzttermin vor der Geburt ihres Sprösslings.

Der 33-Jährige und seine Liebste, die seit 2023 verheiratet sind, behandeln ihr Familienglück sonst eher diskret. Seit der Geburt ihrer Tochter im Sommer 2024 halten sie sich mit privaten Einblicken zurück und genießen die Zeit als kleine Familie abseits der Öffentlichkeit – auch den Namen der Kleinen halten sie bislang geheim. Umso mehr freuen sich die Fans über den neuen Schnappschuss. "Tolle Bilder! Es ist schön, euch so glücklich zu sehen!" und "Ganz viel Liebe für dich und deine süße Familie", lauten nur zwei von vielen Kommentaren unter Álvaros Fotoreihe.

Seit seine Tochter auf der Welt ist, hat sich für den Musiker viel verändert. "Erst mal schlafe ich weniger", scherzte er kürzlich im Interview mit Schweizer Illustrierte. Er setzte aber auch andere Prioritäten als zuvor – seine Musik ist jetzt nicht mehr an der ersten Stelle, sondern sein Kind. Trotz der Geburt im Sommer spielte er im vergangenen Jahr einige Konzerte, auch wenn er erschöpft war von den kurzen Nächten. "Das ist schon eine echte Challenge, da ich manchmal wirklich 'fertig' bin von der Elternarbeit", gab er ehrlich zu.

