Erstes Baby: Álvaro Soler und seine Melanie werden Eltern!

Was für schöne Neuigkeiten! Álvaro Soler (33) und seine Partnerin Melanie Kroll gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben und könnten wohl nicht glücklicher miteinander sein. Ihre Liebe besiegelten der Musiker und das Model im vergangenen Jahr mit einer Hochzeit: Still und heimlich gaben sie sich im Mai 2023 das Jawort. Nun teilt das Ehepaar weitere tolle Nachrichten mit seinen Fans: Álvaro und Melanie bekommen ein Baby!

Das verkündet die werdende Mama mit einem niedlichen Video auf Instagram. In dem Clip sitzen sie und ihr Mann ganz entspannt an einem Tisch am Meer – dann halten sie eine Zeitung hoch, auf der zu lesen ist: "Baby Nummer eins. Kommt bald." Freudestrahlend hält Melanie daraufhin ihre kleine Babykugel in die Kamera, während Álvaro ihr liebevoll einen Kuss auf den Bauch gibt.

Zahlreiche Fans, Kollegen und Freunde freuen sich mit Melanie und Álvaro und gratulieren ihnen zu ihrem Babyglück. So kommentiert Nico Santos (31) ein paar rote Herzchen und Michael Schulte (33) meint begeistert: "Ja!" Ein User schreibt ganz gerührt: "Wie schön ist das Video bitte geworden? Ach, ihr zwei Herzensmenschen. Ich freue mich so sehr für euch!"

Melanie Kroll und Álvaro Soler

Álvaro Soler und Melanie Kroll beim Greentech Festival 2022

Álvaro Soler bei "The Masked Singer" 2021

