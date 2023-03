"Make Love, Fake Love"-Halbfinale: Wer muss noch gehen?

Yeliz Koc (29) muss sich entscheiden! Make Love, Fake Love fand mit der 12. Folge ein Ende – in den vergangenen Wochen suchte die Influencerin in ihrer eigenen Kuppelshow nach ihrem Mr. Right. Nun steht das große Finale vor der Tür. Doch bevor es losgehen kann, muss sich die Beauty noch von einigen Männern verabschieden. Doch wer darf kurz vor Schluss bleiben und wer muss die Koffer packen?

In der letzten Folge der ersten "Make Love, Fake Love"-Staffel muss Yeliz direkt zu Beginn wichtige Entscheidungen treffen. Welche der Männer müssen die Villa verlassen und wer darf im Finale um das Herz der Ex-Bachelor-Teilnehmerin kämpfen? Noch dabei sind: Jannik, Philipp, Max, Sidar, Arian, Bryan und Fabio. Letztlich wirft sie Philipp, Bryan, Frederick und Arian raus – die übrig gebliebenen stehen somit im großen Finale.

Arian entpuppt sich im Übrigen als glücklich vergeben. Hinter der Glastür wartet seine Verlobte Daniela, mit er seit 13 Jahren zusammen ist. "Ich wollte dir nichts vorspielen oder so. Ich glaube, das hast du auch bemerkt", erklärt der Muskelmann Yeliz, die ihm und seiner Partnerin alles Gute wünscht.

“Make Love, Fake Love” ab 29. Dezember – jeden Donnerstag bei RTL+.

Yeliz Koc, Janin Ullmann und die "Make Love, Fake Love"-Kandiaten

Yeliz Koc und Philipp bei "Make Love, Fake Love"

Yeliz Koc und Arian bei "Make Love, Fake Love"

