"Make Love, Fake Love"-Kevin erhebt Vorwürfe gegen Steffen

Kevin, ein ehemaliger Make Love, Fake Love-Kandidat, erhebt schwere Vorwürfe gegen Steffen Vogeno. Der Blondschopf ist mit Karina Wagner (29) zusammen, die in der Realityshow von Kevin umgarnt wurde. Wie Kevin in seiner Instagram-Story behauptet, soll es zu einer bedrohlichen Begegnung gekommen sein, bei der der Bachelor in Paradise-Star gemeinsam mit zehn Begleitern unvermittelt auf ihn zugegangen sei. Die Auseinandersetzung soll eskaliert sein, als Steffen ihm gedroht habe: "Wenn du noch mal über mich in der Öffentlichkeit redest, wirst du mich richtig kennenlernen." Steffen selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert.

Der Grund für die hitzige Konfrontation scheint in einem vorherigen öffentlichen Kommentar von Kevin über Steffen zu liegen, der diesem offenbar missfiel. Auch der Umstand, dass Steffen nun an der Seite von Karina zu sehen ist, könnte zu Spannungen geführt haben. Doch die Fans der Influencer scheinen von der Geschichte des "Make Love, Fake Love"-Kandidaten nicht überzeugt zu sein. In einem Kommentar auf Social Media scherzt ein User: "Als ob!" Andere Follower vermuten, dass der Niedersachse nur Aufmerksamkeit generieren möchte.

Doch auch Steffen ist kein Unbekannter, wenn es um polarisierendes Verhalten geht. Zuletzt sorgte er für Aufsehen, als er öffentlich über das Ende von Maurice Spada und Smilla Eckerles Beziehung spottete. In einem TikTok-Video witzelte er im Mai: "Überrascht es mich jetzt, dass sich die beiden getrennt haben? Eher weniger. Gab es das Gerücht, dass die beiden nur eine Fake-Beziehung geführt haben? Habe ich schon einmal gehört."

Instagram / kevin___da "Make Love, Fake Love"-Kandidat Kevin

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

