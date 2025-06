Hat Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" eine Taktik?

Elena Miras (33), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, ist das neue Gesicht der kommenden Staffel von Make Love, Fake Love. In dem RTL-Format treten Männer gegeneinander an, um das Herz der 33-Jährigen zu erobern – darunter jedoch auch vergebene Teilnehmer, die ihre Beziehungen geheim halten müssen. Doch wie will Elena diese Herausforderung meistern? Im Interview mit RTL verrät sie jetzt: "Ich gehe, glaube ich, ohne Taktik da rein. Das Einzige, was ich probieren werde, ist einfach so die Fragen zu stellen und dann anders zu stellen, bis die irgendwann selber die Wahrheit sagen."

Für Elena stellt der Umgang mit Lügen eine spannende, aber knifflige Aufgabe dar. Sie gibt zu, grundsätzlich niemandem uneingeschränkt zu vertrauen. "Ich glaube ja niemandem. Also, egal wer mir was sagt, ich glaube es nicht", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Mit gezielten Fragen und cleverem Hinterfragen will sie den Fassaden der Männer auf den Grund gehen. "Und? Mag deine Freundin das auch?", sei eine mögliche Strategie, um den Beziehungsstatus der Kandidaten zum Vorschein zu bringen. Besonders neugierig ist sie darauf, wie weit die Männer gehen werden, um ihre Lügen überzeugend zu präsentieren. Ihre Hoffnung auf Authentizität bleibt aber offenbar gering.

Die gebürtige Schweizerin ist nicht nur für ihren scharfen Verstand bekannt, sondern auch für ihren starken Charakter, den sie bereits in Formaten wie Love Island und Das Sommerhaus der Stars unter Beweis gestellt hat. Als Mutter einer jungen Tochter und erfolgreiche Influencerin hat sich Elena in der Unterhaltungsbranche einen festen Platz erarbeitet. Ob sie bei "Make Love, Fake Love" auch dieses Mal mit ihrer offenen und cleveren Herangehensweise punkten kann, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Langweilig wird es mit Elena Miras garantiert nicht.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2023

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, Dezember 2024