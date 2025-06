Passt Chemie zwischen "Make Love, Fake Love"-Elena & Sandra?

Bei den Dreharbeiten zur Show Make Love, Fake Love gewährt der Sender jetzt exklusive Einblicke hinter die Kulissen – und bringt damit die Social-Media-Gemeinde zum Diskutieren. Im Mittelpunkt stehen Moderatorin SelfieSandra (25) und Kandidatin Elena Miras (33), die kurz vor dem großen Finale miteinander interagieren. In einem veröffentlichten TikTok-Clip verrät Sandra: "Elena muss sich gleich entscheiden. Das wird spannend, Leute." Doch nicht nur der Einblick in die Dreharbeiten bewegt die Fans, sondern auch die Chemie zwischen den beiden Frauen. "Habe das Gefühl, die matchen gar nicht", schreibt eine Nutzerin – ihr Kommentar erhielt über 4.000 Likes. Weitere Stimmen äußern ähnliche Eindrücke.

Kommentare wie "Die beiden sind sehr verschieden" oder "Arme Sandra" spiegeln die Einschätzung vieler Zuschauer wider. Ein möglicher Grund: Sandra ist für ihre entspannte Art bekannt, während Elena durch ihre direkte und oft polarisierende Persönlichkeit auffällt. Dennoch bleibt die Vorfreude auf die Show ungebrochen, insbesondere da die Dynamik zwischen den beiden eine zusätzliche Spannungsebene für die Zuschauer bietet. Während Sandra sich auf ihren Part als Gastgeberin konzentriert, steht Elena im Fokus der Show und muss herausfinden, welcher Kandidat ehrliche Absichten hat.

Elena Miras ist bekannt dafür, sowohl in Reality-Shows als auch auf Social Media für Diskussionen zu sorgen. Ihr Einstieg in die vierte Staffel von "Make Love, Fake Love" löste bereits im Vorfeld gemischte Reaktionen aus. Während viele gespannt und neugierig auf sie reagieren, gab es auch kritische Stimmen, die ihr Auftreten als Grund nannten, die Staffel gar nicht erst anzusehen. SelfieSandra hingegen punktet mit großer Online-Fangemeinde und positiver Ausstrahlung. Ob die beiden in künftigen Einblicken oder den fertigen Folgen doch noch harmonischer auf die Fans wirken, bleibt abzuwarten.

TikTok / rtlplus Elena Miras und SelfieSandra am "Make Love, Fake Love"-Set 2025

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2025