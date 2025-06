Überraschung: Sie ist die neue "Make Love, Fake Love"-Lady

Mit dieser Überraschung haben die Fans von Make Love, Fake Love sicherlich nicht gerechnet. Nachdem sie zuletzt unter anderem für mächtigen Wirbel bei Promi Big Brother gesorgt hatte, ist sie nun als Protagonistin der Show dabei. Die Rede ist von keiner Geringeren als Elena Miras (33). Das verkündet RTL nun offiziell auf Instagram. In einem Video gibt es direkt ein paar Worte von der Influencerin: "Ich bin Elena fucking Miras. Ich bin die neue Single-Lady bei 'Make Love, Fake Love'. Also, wenn ich der Mann wäre, der dort steht, würde ich mir denken: 'Geil, hat sich gelohnt.'"

Die Reaktionen auf diese Neuigkeiten lassen nicht lange auf sich warten. Nicht nur zahlreiche Fans, sondern auch einige Promis sind ganz aus dem Häuschen, dass Elena Karina Wagners (29) Nachfolgerin wird. Smilla Eckerle schreibt zum Beispiel: "Das wird spannend." Außerdem schwärmt Cecilia Asoro (29) aufgeregt: "Ahhh, Elena! Das wird mega!" Zudem kommentiert Samira Yavuz (31): "Hammer, bin so gespannt auf die Staffel", und auch Yeliz Koc (31), Sandra Sicora (33) und Pia Tillmann (39) applaudieren ihrer Kollegin aus der Reality-TV-Bubble.

Lange ist Elena aber noch nicht Single – zumindest nicht offiziell. Erst vor knapp zwei Monaten bestätigte die Ex von Mike Heiter (33), dass sie und Leandro Teixeira kein Paar mehr sind. Im Netz verkündete sie Anfang April: "Ja, es stimmt: Ich bin getrennt. Es war kein leichter Schritt und er kam nicht plötzlich. Manchmal spürt man, dass man nicht mehr in dieselbe Richtung geht – auch wenn man es sich so sehr gewünscht hätte."

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, Influencerin

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Bekanntheit

