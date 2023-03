Mit 87: Israelischer Filmstar Chaim Topol ist verstorben

Was für tragische Nachrichten! Chaim Topol widmete sich bereits in jungen Jahren der Schauspielerei: Er gründete 1961 bei der israelischen Armee eine Theatergruppe. Doch das Ganze war mehr als nur ein Hobby für ihn, weshalb er sich an großen Rollen versuchte. Mit seiner Darstellung in der Verfilmung des Musicals "Anatevka" schaffte er 1971 dann seinen internationalen Durchbruch und wurde sogar dafür mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Nun muss die Filmwelt allerdings Abschied von der Ikone nehmen: Chaim ist im Alter von 87 Jahren verstorben.

Die Sprecherin des israelischen Kultusministeriums verkündete jetzt die schlechte Nachricht: Der James Bond-Darsteller ist am 9. März 2023 in seiner Geburtsstadt Tel Aviv verstorben. Damit geht nicht nur ein großartiger Schauspieler verloren, sondern auch ein geliebter Mann: Er hinterlässt seine Frau Galia, mit der er über 60 Jahre lang verheiratet war. Auch bei seinen drei Kindern sowie mehreren Enkelkindern hinterlässt er eine große Lücke.

Der israelische Staatspräsident meldete sich nach dieser Neuigkeit erschüttert auf Twitter zu Wort: "Chaim Topol, der von uns gegangen ist, war einer der bekanntesten Bühnenkünstler in Israel und im Ausland. Mit seiner Präsenz hat er die Kinoleinwände ausgefüllt und vor allem haben wir ihn tief in unser Herz geschlossen." In einem anderen der unzähligen Tweets wird der Schauspieler sogar als nationaler Schatz bezeichnet, der sein Land geliebt habe.

