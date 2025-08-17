Nach Scheidung: Nikki Bella findet Slow Dating perfekt

Nikki Bella (41), bekannt aus der WWE, hat ihre Zukunft in Sachen Liebe neu ausgerichtet und will sich dem "Slow Dating" widmen. In ihrem Podcast "The Nikki & Brie Show" erklärte die Wrestlerin, dass sie sich nach ihrer Trennung von Ex-Mann Artem Chigvintsev (43), die fast ein Jahr zurückliegt, in diesem neuen Dating-Trend perfekt aufgehoben fühlt. Dabei geht es darum, sich zunächst Zeit zu nehmen, einen potenziellen Partner intensiv kennenzulernen, bevor größere Schritte wie ein Treffen oder eine Beziehung folgen. "Ich könnte jetzt jemanden kennenlernen und wir wären bis Weihnachten noch in der Kennenlernphase", scherzte Nikki und fügte hinzu, dass sie diese langsame Art des Datings sehr schätze.

Im Gespräch mit ihrer Schwester Brie (41) sagte Nikki weiter, dass sie sich künftig nicht mehr mit dem Mindestmaß in Beziehungen zufriedengibt. Sie wolle sich Zeit nehmen, Männer zu prüfen, und gleichzeitig auf "grüne Flaggen" achten, anstatt sich, wie so oft, nur auf "rote Flaggen" zu fokussieren. "Ich werde von dir in dieser Beziehung nicht mehr nur das absolute Minimum akzeptieren, sondern ich werde dich langsam daten, um zu sehen, welche Erwartungen ich habe. Wirst du mir die Tür aufhalten? Wirst du offen und verletzlich mit mir sein? Wirst du kommunizieren?", teilte Nikki ihre Gedanken und ergänzte dann: "Ich finde das wunderschön, und ich finde, so sollte es sein."

Zuvor hatte die Seriendarstellerin offen zugegeben, wie schwer die Trennung für sie gewesen war. In einer Podcast-Folge "The Nikki & Brie Show" erzählte Nikki, dass sie die Zeit nach dem Liebes-Aus sehr mitgenommen habe. "Es war so hart. Es war wirklich schlimm. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich war traurig", erinnerte sich Nikki damals an die schwierigen Wochen und Monate nach der Scheidung von Artem. Sie erklärte außerdem, dass sie sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe, um sich voll und ganz auf ihren Sohn konzentrieren zu können.

IMAGO / APress Nikki Bella, Wrestlerin

IMAGO / ZUMA Press Wire Brie und Nikki Bella, 2018

IMAGO / MediaPunch Artem Chigvintsev und Nikki Bella, 2019