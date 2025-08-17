Bill Kaulitz und Jannik Kontalis innig auf Party gesichtet

Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29) haben am gestrigen Abend im Berliner Club Bricks für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt. In einer Instagram-Story des Lokals ist deutlich zu erkennen, wie der Realitystar seine Hand um Bills Oberschenkel legt, während die beiden eng nebeneinandersitzen. Gastgeber Jonathan Steinig (29), der die Veranstaltung organisiert hatte, verriet gegenüber Promiflash: "Bill und Jannik waren den ganzen Abend über zusammen auf meiner Party." Er beschrieb die Stimmung zwischen den beiden als "sehr flirty" und fügte hinzu, dass sie immer wieder intensive Gespräche führten und Blicke austauschten.

Neben den offensichtlichen Flirt-Momenten im Partygetümmel wurde auch von weiteren besonderen Beobachtungen berichtet. Freunde des ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidaten bezeichneten das Verhalten von Bill und Jannik als mehr als nur freundschaftlich, da die beiden zwischenzeitlich immer wieder zusammen verschwanden. Mehrere Gäste wollen sogar einen Kuss zwischen ihnen gesehen haben – doch ob dieser rein platonisch war, bleibt unklar. Jona zeigte sich dabei skeptisch im Gespräch mit Promiflash: "Ich denke, Jannik sucht Aufmerksamkeit – und Bill lässt sich darauf ein. Er wirkt so sympathisch. Ich hoffe nur, dass es ihm am Ende gut geht."

Dass Bill ein gewisses Interesse an Jannik nicht abgesprochen werden kann, hatte er zuvor schon angedeutet: Bereits vor wenigen Wochen erwähnte der Tokio Hotel-Star im "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"-Podcast seine Bewunderung für Jannik, den er in der aktuellen Prominent getrennt-Staffel als besonders anständig und authentisch wahrgenommen hatte. "Also mein absoluter Liebling ist Jannik", erklärte der 35-Jährige und fügte hinzu, dass er ihn "ganz süß" finde.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / jannikkontalis Collage: Bill Kaulitz und Jannik Kontalis

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jonathan Steinig, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023