So feierte Ben Affleck den ersten Geburtstag nach Scheidung

Ben Affleck (53) hat seinen Geburtstag in Santa Monica auf entspannte Weise gefeiert. Der Schauspieler, der vor einigen Monaten seine Scheidung von Jennifer Lopez (56) finalisierte, verbrachte den besonderen Tag in Gesellschaft von zwei seiner drei Kinder, Fin (16) und Samuel (13). Das zeigen Fotos, die Page Six vorliegen. Gemeinsam besuchten sie das Huckleberry Café, ein beliebtes Lokal, das für seine Backwaren und ungezwungene Atmosphäre bekannt ist. Während Fin sich für ein lässiges Outfit aus Jeans und einem weißen Pullover entschied, erschien Samuel in einem Nike-T-Shirt und khakifarbenen Hosen. Ben selbst wirkte gut gelaunt in einem schicken weißen Hemd und passenden Sneakern. Nach dem Essen verließ die Gruppe das Café mit einer Tüte voller Snacks – vermutlich, um den Tag noch in Ruhe ausklingen zu lassen.

Der Geburtstag des Schauspielers ist der erste seit seiner Scheidung von Jennifer Lopez, die im Januar dieses Jahres finalisiert wurde. Die beiden hatten zuvor zwei Jahre lang eine turbulente Ehe geführt. Trotz Trennung betonte der Hollywood-Star in einem Interview mit der Zeitschrift GQ, dass beide sich weiterhin respektieren. Er stellte zudem klar, die Trennung habe weder mit Streit noch mit öffentlichen Spekulationen um J.Los Dokumentation "Greatest Love Story Never Told" zu tun. "Es gab keinen Skandal, keine Intrigen", sagte Ben und fügte hinzu, dass sich ihre unterschiedlichen Einstellungen zum öffentlichen Leben als Herausforderung erwiesen hätten.

Vor seiner Ehe mit Jennifer Lopez war Ben von 2005 bis 2018 mit Jennifer Garner (53) verheiratet, mit der er auch seine drei Kinder teilt. Trotz der beiden großen Lebensumbrüche betont der Oscar-Preisträger immer wieder, dass er familiäre Momente sehr schätzt. Im Laufe seiner Schauspielkarriere hat Ben sich immer wieder als Familienmensch gezeigt und genießt es sichtlich, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen – wie auch bei diesem harmonischen Ausflug zu seinem Geburtstag.

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Thecelebrityfinder/MEGA Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im August 2024

IMAGO / NurPhoto Ben Affleck, Schauspieler