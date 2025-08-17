Datum und Ort von Peggy und Steff Jerkels Hochzeit stehen

Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (55) haben nach langer Suche endlich ihre Hochzeitslocation gefunden! Die Traumhochzeit der Goodbye Deutschland-Stars wird im Süden Mallorcas stattfinden, wie die Familienmutter der Mallorca Zeitung verriet. Den genauen Ort möchten die beiden allerdings geheim halten. Nach einer langen Suche, bei der es immer wieder zu Problemen mit überhöhten Preisen oder unpassenden Bedingungen kam, kann die Planung nun in die finale Phase starten. Der Termin steht bereits fest: Am 26. Juni 2026 wollen Peggy und Stephan vor den Traualtar treten.

Die Suche nach der passenden Kulisse war für Peggy eine Herausforderung. Ursprünglich hatte Stephan geplant, ein beeindruckendes Budget von 250.000 Euro in die Hand zu nehmen, um eine unvergessliche Feier auf die Beine zu stellen. Doch Peggy hielt diese Summe für überzogen. Deshalb pausierte sie die Planungen vorübergehend, um einen kostengünstigeren Ansatz zu finden. Als Notlösung überlegten sie sogar, ihr eigenes Anwesen als Hochzeitslocation zu nutzen und die Feier dort in familiärer Atmosphäre auszurichten. Diese Idee haben sie nun jedoch verworfen, da sie ihre Traumlocation gefunden haben.

Bereits im Jahr 1998 lernten sich Peggy und Steff in einem Nachtclub auf Mallorca kennen – ein halbes Jahr später kamen sie zusammen. 2008 wanderten sie gemeinsam auf die spanische Insel aus. Nach mehr als 26 Jahren Beziehung hielt Steff im vergangenen Jahr dann endlich um die Hand seiner Liebsten an. Vor mehr als 200 Gästen stellte der 55-Jährige Peggy während der Neueröffnung ihrer Bar die Frage aller Fragen. "Ich liebe dich und das ist alles, was ich wollte", betonte er emotional und griff zu der Schachtel mit dem Ring. Um Peggy war es sofort geschehen: Unter Tränen sagte sie Ja!

TikTok / peggyjerofke76 Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke, Stephan Jerkel und ihre Tochter Josephine im Juni 2021

Instagram / peggyjerofke Verlobung von Peggy Jerofke und Steff Jerkel