"Bin erst mal offline": Anne Wünsche und Karim sind getrennt

Anne Wünsche (33) hat überraschend verkündet, dass sie und ihr Partner Karim El Kammouchi (36) ab sofort getrennte Wege gehen. In einem kurzen Instagram-Video, das sie mit "Update der Woche" betitelte, ließ sie ihre Fans wissen: "Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück." Offenbar entschied die Influencerin, ihren Rückflug nach der Trennung vorzuverlegen. "Bin jetzt erstmal offline", fügte sie hinzu und ließ unter dem Video lediglich ein gebrochenes Herz als Emoji zurück. Zu den Hintergründen, die zu dieser Entscheidung geführt haben, schweigt die dreifache Mutter bisher.

Die Nachricht sorgt bei ihren Followern für offene Fragen, denn Anne hatte zuletzt nichts von Spannungen oder Problemen in ihrer Beziehung angedeutet, und auch, dass sie ihren Urlaub mit ihrem Partner antrat, schien darauf hinzudeuten, dass alles in bester Ordnung sei. "Ich dachte, du wärst so glücklich?", fragte ein Nutzer verdutzt, während ein weiterer Follower Anne sein Mitgefühl aussprach: "Oh nein, das tut mir echt leid. Ich dachte, ihr seid glücklich. Aber am Ende wisst nur ihr, was passiert ist. Ich wünsche dir alles Liebe."

Noch im Juni hatte Anne ihrem Partner eine rührende Liebeserklärung gemacht. Damals antwortete sie auf die Frage eines Fans, ob sie glücklich mit Karim sei, mit: "Ja, sehr." Zugleich betonte die Influencerin, wie unterschiedlich die beiden seien: "Wir haben echt so viel durch und die letzten Jahre waren nicht einfach, weil wir komplett unterschiedlich sind. Aber ich liebe ihn echt sehr."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin