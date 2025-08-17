Umzug? Von dieser Stadt schwärmen Nikola und Kim Virginia

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind derzeit auf Europareise und haben einen besonderen Halt in Valencia eingelegt. In seiner Instagram-Story teilte Nikola seine Begeisterung für die spanische Küstenstadt mit seinen Fans. "Ich war schon letztes Jahr hier und ich liebe diese Stadt einfach", schwärmte der Reality-TV-Star. Doch Valencia begeistert offenbar nicht nur Nikola, sondern auch Kim. Sie könne sich sogar vorstellen, eines Tages hier zu leben. "In jeder Stadt, egal wo wir hingehen, fragt sie mich: 'Sollen wir hierherziehen und auswandern?'", berichtete Nikola weiter.

Tatsächlich scheint ein Umzug der beiden in die spanische Metropole gar nicht so abwegig zu sein. Wie Nikola verrät, sei die Verbindung zu Valencia für ihn besonders emotional: Genau hier erhielt er die Zusage für die Reality-Formate Are You The One – Reality Stars in Love und Promis unter Palmen, die nicht nur seiner Karriere, sondern auch seiner Beziehung mit Kim den Weg ebneten – sie nahm ebenfalls an den beiden Formaten teil. "Alles hat seinen Sinn im Leben", fügte er hinzu, während er erklärte, wie wichtig dieser Ort für ihre gemeinsame Geschichte ist.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Paar noch ganz andere Pläne: Ein Umzug auf die Bahamas stand im Raum. "Wir ziehen nicht auf die Bahamas. Das stinkt fast schon ab gegen die neuen Neuigkeiten", verkündete die Reality-TV-Darstellerin dann jedoch in ihrer Instagram-Story und machte keinen Hehl daraus, wie schnell sich ihre Pläne ändern können. Statt Sonne, Meer und Karibik entschieden sie sich plötzlich doch für einen Verbleib in Dubai – und das mit besonderem Status. "Mit dem Golden Visa hat man sehr viele Annehmlichkeiten, alles geht viel schneller und vor allem hat man zehn Jahre Aufenthaltsgenehmigung", erklärte Kim stolz.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars