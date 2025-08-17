Sarah Jessica Parker verrät: Ist Carrie jetzt Geschichte?

Sarah Jessica Parker (60) hat sich zum Ende von And Just Like That geäußert und Einblicke in ihre Gedankenwelt gegeben. Am vergangenen Montag sprach sie laut People bei einer Veranstaltung in den Hamptons über die Entscheidung, die Geschichte ihrer ikonischen Figur Carrie Bradshaw nach drei Staffeln zu pausieren. "Es gibt einen Unterschied zwischen 'Auf Wiedersehen' und 'Lebewohl'", erklärte die Schauspielerin in einem Gespräch mit Evan Ross Katz und betonte, dass Ersteres der Fall bei ihr sei. Obwohl die Serie ihr Ende gefunden hat, ließ die Hauptdarstellerin eine mögliche Rückkehr von Carrie in der Zukunft offen. "Wer weiß?", fügte sie geheimnisvoll hinzu.

Die Entscheidung, die Serie zu beenden, traf Sarah gemeinsam mit Showrunner Michael Patrick King. Für die beiden spielte dabei die immense Zuneigung und der Respekt für das Projekt eine entscheidende Rolle. "Wir hörten damals auch mit Sex and the City auf, weil es sich richtig anfühlte", erinnerte sie. Die erfolgreiche Schauspielerin betonte, wie wichtig es sei, ein Werk an einem Punkt zu beenden, an dem es noch geliebt wird. Michael hatte schon Anfang des Monats angekündigt, dass die Geschichte nach dem Staffelfinale am 14. August endet. Für ihn fühlte es sich wie der richtige Moment an: "Es wurde klar, dass wir hier einen wunderbaren Abschluss schreiben können."

Sarah hat über fast drei Jahrzehnte hinweg Carrie Bradshaw verkörpert und diese Rolle als eine der prägendsten ihrer Karriere bezeichnet. Bereits vor zwei Wochen hatte Sarah sogar auf Instagram Abschied von Carrie genommen und dabei sehr persönliche Worte gefunden. Die Darstellerin schrieb in ihrem Beitrag: "Sie hat Herzen gebrochen, sich verliebt, gewonnen, verloren, war tapfer und schwach zugleich." Damit blickte sie auf die komplexe Reise der Figur zurück. Besonders würdigte sie auch die engen Freundinnen von Carrie, darunter Miranda, Samantha und Charlotte, und hob die Bedeutung dieser Beziehungen hervor.

IMAGO / Future Image Sarah Jessica Parker in "And Just Like That"

IMAGO / Starface Michael Patrick King und der Cast von "And Just Like That", Mai 2025

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall